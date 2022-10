Lídr tabulky vyhrál na penalty, v základní hrací době skončil duel 1:1, penaltový rozstřel hosté ovládli 5:4 a sebrali dva body.

„Výsledek neberu jako ztrátu, neboť se jednalo o těžký venkovní zápas, takové menší derbíčko, v Lenešicích se nebude vyhrávat jednoduše nikomu. Když si vezmu, že nás deset minut podržel brankář Jan Pilař, jenž chytil penaltu, tak dva body po tom průběhu určitě bereme. Škoda, že jsme nevyužili další šance a náskok nezvýšili, v 86. minutě nám navíc neuznali rozhodčí kvůli ofsajdu gól,“ řekl zaskakující chlumčanský trenér Martin Svoboda, jenž mužstvo při vytížení Petra Novotného vede: „Já se ale za trenéra nepovažuji, jsem spíš takový skautský vedoucí.“

Pozici nejlepšího střelce potvrdil agilní Patrik Zomer. „Jeho forma je neoddiskutovatelná. Jsem rád, že se do toho po vážném zranění ramene dostal, ale i jeho výkony jsou odrazem toho, jak se daří celému mančaftu, v jakém jsme rozpoložení a pohodě. Do střelecké formy se ale dostal obdivuhodně. To není fráze.“

V dalším kole jede nejlepší mužstvo soutěže do Litvínova. „Čeká nás taková třízápasová venkovní série a další velká prověrka. Jedeme na umělku do Litvínova, proti nováčkovi určitě nastoupíme s respektem. Oni mají mladý, odhodlaný tým a je jasné, že nás nečeká nic snadného,“ uvedl Svoboda.

Vítěznou sérii svého celku extra neprožívá. „Jestli máme prémie za rostoucí řadu zápasů bez výhry? To určitě ne. Vím, že je to klišé, ale jdeme zápas od zápasu, nic speciálního vedení klubu pro kluky nevypisovalo. Chceme, aby nás to bavilo a působili jsme jako tým,“ dodal zastupující kouč FK Chlumčany.

Chlumčanům dýchají s dvoubodovým odstupem na záda druzí fotbalisté Meziboří. I ti rozjeli novou sezonu skvěle, tradičním střelcům se daří a tak Meziboří naposledy vyhrálo 2:0 v Podbořanech.

„Byl to hodně vyrovnaný zápas, ve kterém se štěstí přiklonilo nakonec na naší stranu, ale také tomu tak být nemuselo. Jsem rád, že se klukům daří a držíme se na horních místech tabulky. Se vstupem do sezony jsem spokojený,“ říká kouč Meziboří Petr Spilka, který v dalším kole přivítá se svým souborem doma probuzeného nováčka z lounské rezervy.

Loni dlouho mysleli na postup fotbalisté Strupčic, ale nakonec to nevyšlo. I letos ukazují, že si nastavili ambice vysoko a v tabulce jsou zatím třetí. Naposledy doma v regionálním derby přetlačili Údlice 2:1. Hosté se dostali do vedení už ve třetí minutě, ale zápas rozhodl v 58. minutě strupčický Petr Glas. Důležité tři body!

„Jsme po sedmi odehraných kolech spokojení, jsme tam, kde jsme se chtěli pohybovat, ale je před námi ještě spousta zápasů a těžkých střetnutí. Je pravda, že postup by byl v téhle sezoně krásnou třešničkou na dortu,“ uvědomuje si strupčický střelec Petr Nový.

Lehce v závětří za vedoucím triem je nováček z FŠ Litvínov, který si drží příjemnou čtvrtou příčku, kde vybojoval patnáct bodů. Litvínovští před sezonou po postupu z okresního přeboru vyhlašovali, že by se dalšímu rychlému postupu vůbec nebránili. A jak vidno, je potřeba je brát vážně. O víkendu slavili těsně 3:2 v Ohníči, když rozhodl jejich kanonýr Jakub Forman osm minut před koncem.

Třetí výhru v sezoně připsal Duchcov, jenž vyhrál na penalty v Blažimi, po 90 minutách byl stav 1:1. „Ve finále je to ztracený bod, protože jsme soupeře v prvním poločase přehráli, do ničeho nepustili a měli čtyři brankové šance. Kdyby to bylo 4:0, bylo by po zápase,“ řekl duchcovský hrající trenér a kapitán František Macháček, jenž musel kvůli marodce a pracovnímu vytížení hráčů nastoupit v základní sestavě a odehrál celý zápas: „Ve druhé půli byli aktivnější domácí, zatlačili nás, neboť hráli na tu bránu z kopce, po větru, v Blažimi to tak bývá.“