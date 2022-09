Jaký to byl zážitek? Dát gól je vždy pěkný pocit; hlavní je, že to pomůže týmu. Ale dát čtyři góly, a ještě k tomu na půdě soupeře, to se asi dlouho nestane.

Jak ty góly padaly?

První gól jsem trefil levačkou k tyči, a to ani nevím, jak se mi to povedlo. Druhý gól jsem dorazil do prázdné branky po přímém kopu. Třetí gól padl po brejku a čtvrtý gól jsem trefil kolem brankáře. První a čtvrtý gól padly po pěkných přihrávkách za obranu, kdy jsem šel sám na brankáře. Nejvíce jsem nadšený z prvního gólu, který jsem trefil levačkou, což se tak často nestává.

Slavil jste všechny stejně? Nebo třeba ten poslední měl větší důležitost, že ještě pojistil výhru?

No, já moc na slavení gólů nejsem. Jsem spíš tišší člověk, nikdy jsem nepotřebovával strhávat pozornost na sebe. Pokaždé si plácnu se spoluhráči, a to je asi všechno. Každý gól, který tým vstřelí, je důležitý.

Jaká pak byla oslava výhry v kabině? A jaký jste zaznamenal ohlas na váš čtyřbrankový počin?

Výhru jsme oslavili v kabině pokřikem a večer se šla zapít do hospody. Moc času tam s kluky netrávím, ale budu muset začít. Ohlasy nějaké byly, hlavně takové ty vtípky jako třeba „střelec jde”, „nelítáš v oblacích?".

Říkáte, že moc neslavíte. V případě postupu byste se rozjel víc?

Určitě bych ho oslavil, ale i tak by to nebylo nic extra. (úsměv)

Vy jste vyhráli v Mojžíři, kde je vždy horká půda. Bylo to těžké utkání?

Hrát v Mojžíři je vždy těžké a složité. Vždy je tam spousta diváků, kteří to prožívají.

Máte pět bodů po dvou zápasech, to je dobrý vstup do sezony, co říkáte?

Vstup do sezony se nám docela povedl, jen škoda toho gólu v nastavení v prvním kole, kdy se musel duel s Děčínem rozhodovat na penalty. Diváci už se chystali domů, ale i přesto všichni zůstali a podpořili nás do zdárného konce. Byl jsem si jistý, že Ráča penalty vychytá a kluci je dají. Nepamatuji si, že bychom doma prohráli na penalty.

Jak vám se v nové sezoně hraje, s kým si na hřišti nejvíc rozumíte?

Po náročné přípravě se cítím velmi dobře a myslím si, že to jde vidět i v zápasech. Na hřišti si nejvíce rozumím s Lukášem Brodským a nováčkem Janem Svobodou.

Jaké je hrát pod trenérem Němcem? měnilo se s jeho příchodem v Proboštově trénování, přístup k fotbalu?

Trenér Němec je vynikající trenér i člověk. Hrát pod ním je skvělý. Na tréninku je přísný a chce z nás dostat maximum, ale samozřejmě nás podporuje a dokáže si udělat i srandu. Tréninky se změnily hlavně v intenzitě cvičení. Každý chce na tréninku ukázat, že by měl hrát.

Vy jste začínal v Novosedlicích, pak jste šel do Proboštova, kde jste už několik let. Takže to je váš srdcový klub?

V Novosedlicích jsem začínal, hrál jsem tam dva roky. Do Proboštova jsem přestoupil kvůli kamarádům ze školy, kteří mě dlouho přemlouvali. Určitě mám srdce pro Proboštov, jak by řekl Ráča, je to naše motto.

Jaký je váš největší úspěch? S dorostem jste byli kdysi mistři?

Myslím, že jsme byli mistři okresu. Potom jsme postoupili do kraje, kde jsme se drželi vždy v horní části tabulky. V dorostu jsme měli výbornou partu a tím vznikl i výborný tým.

Co máte rád kromě fotbalu?

Kromě fotbalu hraji ještě futsal za Bouráky, teď TJ Proboštov. Ve volném čase rád odpočívám.

Kde pracujete?

Druhým rokem pracuji ve firmě OLPE, která sponzoruje fotbal v Teplicích. Dělám zámečníka v Řetenicích ve sklárně. Práce mě baví je různorodá.

A ještě prozraďte, kdo je vašim nejoblíbenějším fotbalistou…

Můj nejoblíbenější hráč je Lionel Messi. Jako vzor jsem měl Fernanda Torrese.