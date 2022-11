Šlágr kola se hrál v Děčíně, kde domácí Junior hostil v přímé bitvě o třetí místo Pokratice. Hosty sice dostal do vedení Marčaník, nováček ale díky dvěma trefám v posledních deseti minutách skóre otočil a vyhrál 2:1. „Hrál se svižný fotbal. V prvním poločase jsme byli lepší, hosté se k ničemu nedostali. V tom druhém ale začaly lépe Pokratice a díky rychlému Marčaníkovi šly do vedení. To nás zaskočilo, dlouho jsme se dostávali zpátky do zápasu. Pak jsme ale byli zase lepší, trefili dvakrát břevno a díky šikovnosti Fejfara deset minut před koncem vyrovnali. V samotném závěru nám pak po trestném kopu a následném závaru vystřelil velkou radost Šmalcl. Byl to náš nejlepší podzimní výkon, jsme moc spokojeni,“ usmíval se Miroslav Tyl, vedoucí děčínského Junioru.

Vedoucí Proboštov zklamal ve Šluknově, kde prohrál 1:4, navíc dohrával bez vyloučeného Tesaře. „Po minulém dobrém výkonu a vítězství v Roudnici jsme chtěli i našim divákům dokázat, že fotbal umíme a rozloučit se s nimi vítězstvím a nebo dobrou hrou. Obojí se podařilo, přestože jsme přivítali lídra tabulky. Krom prvních dvaceti minut, kdy to bylo vyrovnané, jsme byli jasně lepší a zaslouženě vyhráli. Mrzí jen zranění Emila Mikuly, který skončil s otřesem mozku v nemocnici. Děkujeme divákům za podporu během celého podzimu a to i v zápasech, kdy se nám moc nedařilo,“ zdůraznil Ladislav Čurgali, asistent šluknovského trenéra.

Ještě hůř dopadla druhá Bílina, která vyfasovala od Spořic nepopulárního bůra. „Klíčovým momentem bylo vyloučení kapitána Martina Šoufka ve 14. minutě, ale my všichni jsme neměli názor, že to je na červenou. Inkriminovaný okamžik je i na videu na internetu, každý si může udělat názor sám… Tento okamžik ale v každém případě ovlivnil celkový ráz utkání, lavička znervózněla, hráči ztratili koncentraci a řešili věci mimo hru. Naopak Spořice hrály koncentrovaně, na zápas se soustředily a dovedly ho k vysoké výhře,“ řekl k výsledku 0:5 bílinský předseda klubu Petr Procházka, jehož tým je jen o skóre horší za vedoucím Proboštovem.

„Věděli jsme o kvalitě soupeře, který hraje na vrcholu tabulky, ale Bílině hodně hru zkomplikovaly červené karty a že hráli dlouho v oslabení. Nám naopak zápase vyšel parádně, jsme rád, že jsme se v posledních zápasech začali zvedat a daří se nám sbírat body, protože start sezony jsme měli hororový. Doufám, že budeme v bodovém trendu pokračovat,“ pevně věří Rostislav Broum, kouč Spořic.

Vítězství doma braly Dobroměřice, které porazily Roudnici nad Labem jasně, 3:0. „Takhle se hraje, takhle se bojuje. Zase jsme to malinko prohodili. Čipera zahrál velmi dobře, nebo Krupka, který tam bojuje, nechá tam to srdíčko. Šli jsme si za tím. Škoda jen neproměněných šancí. Když jsme drželi balón, tak to byl pěkný a technický fotbal. Soupeř je nepříjemný, má tam mladé a běhavé kluky. Hráli jsme jednoduše, protože na tomhle terénu se to jinak nedá,“ nechal se slyšet David Holeček, dobroměřický stratég.

„Srážely nás individuální chyby. Špatné dostupování, špatné řešení herních situací, nechávali jsme domácím spoustu volného prostoru a ti ho uměli využít. Navíc bylo hrozně jednoduché nás obejít v soubojích jeden na jednoho. Byli jsme víc diváci, než aktéři toho zápasu,“ stěžoval si roudnický kouč Pavel Hoznédl. „Od 20. minuty jsme se začali herně zvedat, ale přišla další laciná individuální chyba a branka na 2:0. O přestávce jsme zkoušeli zahýbat s posty a rozestavením, ale vydrželo nám to jen slabých patnáct, možná dvacet minut, nicméně i tak prakticky bez gólové šance. Po třetí inkasovaném gólu už se zápas jen dohrával, domácí mohli přidat i další branky. Vyhráli zaslouženě. Leží na nás deka, budeme se muset porvat o poslední tři body doma proti Ervěnicím, to je prakticky povinnost,“ pokrčil rameny.

Právě Ervěnice, předposlední tým tabulky, přidal do své skromné sbírky hned dva body, když na penalty dokázal porazit hosty z dalekého Rumburka. „Problémy se sestavou při venkovních zápasech jsou naši tradicí. Jeden brankář musel hrát v obraně, na střídání jsem byl pouze já. Máme bod, ale myslím si, že jsme tady dva ztratili. Šance byly, je to škoda,“ smutně pravil David Dvořák, předseda Rumburka.

Jednoznačné vítězství 6:0 si z umělé trávy v Kadani přivezl Libouchec, který rozprášil Klášterec nad Ohří. Utkání nabídlo jeden zajímavý paradox, hosté udrželi čisté konto i přesto, že k utkání nemohl nastoupit ani jeden ze tří jeho brankářů, a mezi tři tyče se tak postavil hráč z pole Marek Smetana.

„Co mám hodnotit… Soupeř hodně omladil, ten kádr prošel obrovskou proměnou. Sice po celý zápas bojoval, ale naše vítězství je zcela zasloužené. V Klášterci mám díky minilize nějaké vazby, popřál jsem jim hodně štěstí, ale budou to mít opravdu těžké,“ krčil po zápase soucitně rameny libouchecký trenér Václav Strádal nad bilancí soupeře, jenž zatím stále čeká na první bod. „Domácí jsme jasně přejeli, fotbalově, technicky, fyzicky. Už v první půli jsme mohli dát víc, než jen dva góly, zcela zasloužené vítězství. Kluci si alespoň pěkně zahráli, docela nám přálo i počasí. Doufám, že i v posledním utkání s Bílinou odevzdáme dobrý výkon a slušně zavřeme celý podzim, po němž si odpočineme.

Na zimní přestávku se těší také Mojžíř, ovšem ze zcela jiných důvodů. „Je to pořád dokolečka. Strašná tréninková morálka, špatný přístup, je na nás už i deka, a jak se nám nedaří, ani klukům se prostě nechce. Krom toho, že netrénujeme, sháníme hráče pomalu hodinu před srazem, v zápase dostáváme góly po šílených chybách. S kluky, kteří netrénují, se I. A třída hrát zkrátka nedá,“ bědoval po porážce 2:6 s Ledvicemi kouč Michal Kubec. „Samozřejmě to řešíme, ale řeší to pořád ti stejní, starší hráči. Už se těšíme na zimu, kde se to snad dá nějak dohromady a doufám, že se nám podaří přivést i nějaké dvě, tři posily,“ dodal.