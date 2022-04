Třetí příčku potvrdil drtivou výhrou 9:0 nad předposledním celkem tabulky SK Ervěnice Jirkov celek Proboštova. „Je to jednoznačný výsledek, výborný výkon, jeden z nejlepších v této sezoně, jsem nadšený,“ přiznal předseda a zároveň předseda proboštovského klubu MIchal Račuk. Proboštov se rozjel. Před týdnem vyhrál 14:2, teď 9:0. „Měli jsme dva nejhorší týmy tabulky, asi bych to nepřeceňoval. Důležitý zápas nás čeká v sobotu dopoledne na hřišti vedoucích Neštěmic. Bude se hrát od 10.15 a rád bych pozval všechny proboštovské fanoušky, aby nám přijeli pomoci,“ dodal.

Dobrou formu mají na jaře i Dobroměřice, které napravily zaváhání v Klášterci už minulý týden výhrou 1:0 v Bílině a nyní s přehledem porazily Spořice 5:1. Spolehnout se mohly na tradiční střelce dva góly dal Libor Maliňák, jeden Ondřej Matyáš, který dovršil poločasový dvougólový náskok. Také ambiciózní klub z Lounska se představí v dalším kole v Ústí nad Labem, a to v sobotu od 17.00 v Mojžíři.

„Dali jsme po krásných kombinacích a standardkách krásné branky. Jakmile jsme zvýšili na 3:0, tak bylo hotovo, protože Spořice naše nějaké individuální chyby nepotrestaly. Jsem rád, že jsme potvrdili výhru z Bíliny a že opět nastoupili dva patnáctiletí Míla Holub a Marek Štekl, kteří se prostřídali a to ještě Ondra Matyáš byl na lavičce a jen střídal,“ uvedl dobroměřický trenér David Holeček.

Kouč už vyhlíží zápas v Mojžíři. „Co jsem se bavil s klukama z Černovic, tak nás tam nečeká nic jednoduchého. Mají tam malé hřiště, lidi tam fotbalem žijí, bude to těžké. Musíme dát rychle góly a honem pryč,“ dodal trenér Dobroměřic.

LIBĚŠICE POTOPILA ŘÍPSKÁ POUŤ

Tři body z Liběšic si přivezl Šluknov. O hubené výhře 1:0 rozhodl už v prvním poločase Mládek. Domácím chyběla největší opora Tomáš Mikina, což vtipně oglosoval i trenér Liběšic Marek Čermák. „Je to policajt, a protože na Řípské pouti bylo plné parkoviště a milion lidí, všichni museli na směnu. To nám udělalo čáru přes rozpočet,“ pravil v nadsázce s úsměvem. Neskrýval ale, že bez důležitého hráče jeho týmu chyběla kreativita. „Není Mikina, nejsou šance,“ pokrčil rameny. „Z naší strany to byl vcelku slušný zápas na to, že se během jara s mladými místními odchovanci připravujeme na příští rok v I. B třídě,“ zopakoval důvod, proč omlazený celek na jaře často ztrácí body. „Znovu jsme měli na lavičce čtyři dorostence, pro ně je to do I. B třídy výborná škola,“ pochvaloval si. „Soupeř má svou kvalitu, rozhodlo to, že oni měli šance, kdežto my ne. Vypracovali jsme si tam jednu pěknou střelu, kterou ale vytáhl jejich brankář, to bylo vše. Je to spíš smůla pro kluky, protože i když jsme nebyli lepší, body byly blízko.“

„Zasloužená výhra, hlavně první poločas byl z naší strany velmi slušný. Po změně stran jsme mohli naší výhru pojistit, ale Blažek a hlavně Záruba své šance spálili. Museli jsme se bát o výsledek až do poslední minuty,“ přidal pohled z tábora hostů trenér vítězů Ladislav Čurgali.

Za záchranou běží Rumburk, který doma nedopustil překvapení, když poslední Střekov porazil vysoko 7:1. Hattrickem se blýskl Čonka.

„Pro nás to byla povinná výhra. Sice se začíná od nuly, ale tady není moc co hodnotit. Výsledek hovoří za vše. Teď nás čeká zápas na půdě předposledních Ervěnic. Tam je to vždy složité, ale pokud uspějeme, tak bude k záchraně už opravdu hodně blízko. Pak to bude těžké, jelikož nás čekají týmy z první poloviny tabulky,“ konstatoval David Dvořák, předseda FK Rumburk.

ÚSTECKÉ DERBY PATŘÍ NEŠTĚMICÍM

Souboj dvou na jaře neporažených celků z Ústecka ovládly Neštěmice, které vyloupily Libouchec. „Zaslouženě,“ shodli se po výhře hostů 3:1 oba trenéři. Domácí sice šli díky Pittnerovi do vedení jako první, Klaser, Řezníček a Huml však během čtvrt hodiny ve druhé půli skóre otočili.

„Soupeř byl lepší, myslím, že vyhrál zaslouženě. A to i přes to, že jsme měli výhodu, o níž jsme ani nevěděli, a sice že jim chytal hráč z pole,“ načal hodnocení domácí kouč Václav Strádal. „Neštěmice byly rychlejší, přehrály nás, my se s tím nedokázali popasovat. Kromě bojovnosti, za níž bych ale chtěl kluky pochválit, tam bohužel z naší strany nebylo nic, proč bychom měli to utkání vyhrát,“ uznal. „Na zápas jsme se těšili, některým divákům se i tak líbil, ale mně z pozice trenéra tam řada věcí chyběla. Každý den ale není posvícení, jedeme dál,“ dodal.

Neštěmický lodivod Jan Deutsch byl o poznání spokojenější, přesto se mu zápas nehodnotil lehce. „Mám v Libouchci spoustu kamarádů, takže mě trochu mrzí, že tam tomu ne všichni hráči dávají sto procent. Je mi to líto, mohli by hrát ještě výš. Co se týče zápasu, tři body jsme si zasloužili, i když jsme prohrávali, byla jen otázka času, kdy dáme první gól a kolik jich pak přidáme. Zahodili jsme spoustu šancí, ale vezeme výhru, to je důležité.“

Opět na mizernou koncovku doplatil Mojžíř, který prohrál v Ledvicích 1:2, a to i přesto, že domácí hráli od 40. minuty v deseti. „Hráli jsme dobře, ale zase bez gólů. Na každou branku se strašně nadřeme,“ štvalo trenéra Mojžíře Michala Kubce. „Sestavu jsme sice dost lepili, chyběl nám i nejlepší střelec Vitásek, navíc jsme si zase dali polovlastní gól po šílených chybách. Pak ale přišlo vyloučení soupeře, po kterém se hrálo prakticky na jednu bránu, jenže my si vypracovali tlak jen po vápno, a dál nic. Místo šancí jsme měli jen náznaky, soupeř čekal na naši chybu a brejk, a to mu vyšlo,“ okomentoval druhou půli, v níž sice jeho svěřenci nejprve srovnali na 1:1, ovšem 20 minut před koncem je potopila zbytečná penalta pro domácí.