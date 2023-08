Úvodní gól nové sezony dal symbolicky nejlepší střelec té minulé. Denis Egrt proměnil po dvanácti minutách hry penaltu a jeho tým vedl. Ještě do přestávky pak přidal další dvě branky Petr Janda a zdálo se být „vymalováno".

„Mohli jsme dát i další góly, ale předháněli jsme se v držení balonu. Navíc jsme se nezajíšťovali, takže po míči za obranu utekl Valenta a patnáct minut před koncem dostalo utkání nový náboj. Soupeře jsme zbytečně vrátili do hry. Nepříjemný Valenta navíc vybojoval penaltu, kterou domácí proměnili. Byli jsme pak rádi, že je konec," řekl Luger po zápase.

Srbice představily několik posil, líbil se především forvard Janda i záložník Vacek. „Chce to čas. Janda měl sílu jít do každého souboje, Vacek, dokud mohl, tak také lítal; z pravé strany toho hodně naběhal. Máme ještě Mužíka s Turkem, ti šli do druhého poločasu. Nelze hodnotit po prvním duelu, každopádně jsem za posily rád. Díky nim je i vyšší účast na tréninku. Ještě chceme sehnat druhého gólmana," uvedl Luger k posilám.

A jaké ambice má Sokol v nové sezoně? „Opravdu těžko něco říkat po prvním kole. Ale každý ročník chceme vyhrát. S postupem se uvidí, jak by se dal mančaft dohromady."

SK Baník Modlany - TJ Sokol Srbice 2:3 (0:3). Branky: 75. Valenta, 81. Verbíř (PK) - 35. a 45. + 1 Janda, 12. Egrt (PK). Rozhodčí: Šimeček - Suchánek, Oborník. ŽK: 4:3. Diváci: 300.