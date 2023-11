Vrchol fotbalového podzimu v okrese Teplice? Sobotní derby Modlany - Proboštov! Dohrávka 13. kola krajského přeboru se bude hrát od 10 hodin na umělé trávě areálu Anger. Odpoledne se pak na Stínadlech utkají v ligovém souboji Teplice s Bohemians (15).

Modlanští si chtějí vylepšit svou bídnou podzimní bilanci, aktuálně jsou až třináctí, vyhráli jen pět zápasů. Naposledy zvítězili ve Vilémově. „Poslední podzimní zápasy, které jsme sehráli s velmi kvalitními soupeři, jsme zvládli. Jsem rád, že se nám daří herně a většinou i výsledkově. Za vítězství ve Vilémově jsme šťastní. Jsou to pro nás cenné body," rozplýval se po poměrně překvapivém triumfu trenér Baníku Michal Doležal. „Teď se pokusíme ty body potvrdit v dohrávce proti Proboštovu. Pokud uspějeme, dostaneme se do středu tabulky, kam podle mě patříme, “ dodal.

Modlany by se v případě výhry docvakly na Ledvice, které jsou o příčku před nimi, na rozdíl jednoho bodu, na Doležalem zmiňovaný střed tabulky by ale i tak ztrácely sedm bodů.

To Proboštov je na tom bodově na podzim daleko lépe, přestože je v elitní krajské soutěži nováčkem. Mužstvo kouče Petra Němce okupuje sedmou příčku a pokud by Baník v derby porazilo, mělo by stejný počet bodů jako třetí Ústí nad Labem a čtvrtá rezerva Mostu. I Proboštovští byli minulý víkend úspěšní, když o všechny body okradl Litoměřicko na jeho stadionu. „Kluci to odmakali, musím pochválit všechny. Vsadili jsme na naši venkovní taktiku, na rychlost našich hráčů a na zajištěnou hru z obrany na brejky. Jako nováček asi nemůžeme jako hostující tým vsadit na fotbalovost. Už se těšíme na sobotní dohrávku na Angeru. Na zápas proti Modlanům zvu všechny fanoušky,“ myslel hned po výhře 4:2 šéf TJ Proboštov Michal Račuk na atraktivní dohrávku.