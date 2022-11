TJ Baník Osek - FK Duchcov 3:0 (1:0). Branky: 16. a 79. Říha, 90. Ježek. Rozhodčí: J. Vlašič - M. Vlašič, Prágl. ŽK: 5:5. ČK: 33. Pěknice - 50. Holubička, 75. Levý, 79. Macháček, 84. Slaný. Diváci: 150.

„Je to tak podělali jsme si to sami. Rozhodčí sice utkání nezvládl, ale psychicky jsme ho nezvládli ani my. Přitom Osek třikrát vystřelil na branku a dal tři góly. Dva z toho v závěru, kdy už jsme byli oslabení. Bylo to střetnutí, které jsme měli vyhrát, měli jsme převahu, šance. Ale jak říkám, vůbec jsme to nezvládli," uznává hrající trenér Duchcova František Macháček.

Baník sice od 16. minuty díky Říhovi vedl, po půlhodině ale viděl červenou kartu brankář Pěknice, který mimo pokutové území fauloval Phana. Jeho dres si navlékl právě Váňa, který do té doby utkání sledoval ze střídačky. „Když Ondra dostal červenou, tak jsem tušil, že tam půjdu já. Přeci jen už jsem v minulosti několikrát chytal. Ale hned jasné to nebylo, na střídačce se probralo víc variant. Nechtěli jsme ale sahat do sestavy, takže to padlo na mě. Mrzí mě, že to odnesl střídáním mladý Martin Červený, protože hrál poslední zápasy výborně, ale asi zřejmě na něj ukázal trenér kvůli menším zkušenostem s vyhrocenými zápasy. Chytil jsem se prvním zákrokem, pak už tolik práce nebylo."

Duchcov psychicky zkolaboval

Duchcov usiloval o vyrovnání, navíc hlavní rozhodčí nevyloučil Oseku Dragouna, jehož zákrok po druhé žluté a tím pádem i po červené volal. „Ano, to sudí chyboval. Ale Duchcov byl stále v přesile, mohl dál usilovat o vyrovnání, o obrat. Místo toho se ale zaměřili na rozhodčího, tím se sami připravili o možnost utkání otočit. Z mého pohledu bylo jejich chování nepochopitelné. Poslední půlhodinu Duchcov nehrál proti Oseku, ale proti rozhodčím. Byl to od něho totální psychický kolaps. A to k nim ještě hlavní sudí byl celkem milosrdný, protože kdyby to začal pořádně čistit, tak se zápas nedohraje. I po utkání pokračovali s výhrůžkami," líčí Patrik Váňa.

„První poločas byl v klidu, i když už v něm mohl sudí poslat Baník do devíti, ven mohl jít Dragoun. Ale chápu, že to neudělal. Po obrátce tam byli tři debilní zákroky domácích zezadu, mohla z toho být klidně zlomenina. Ale kartu nedal rozhodčí ani jednu, navíc v tom byl zase Dragoun. To už nevydržel Holubička, který je taková stříkačka. Ale mohl to Vlašič vyřešit žlutou a byl klid. Jenže on mu dal rychle dvě žluté a už to bylo. Prostě to totálně nezvládl. A my to nezvládli v hlavě," popisuje Macháček, co se vlastně na osecké umělce stalo.

V následné strkanici Holubička neměl daleko k tomu, aby Vlašiče inzultoval. „Rozhodčí se v tom davu schoval, padlo tam pár ostrých výroků, dostali jsme karty. Podle mě to bylo od sudího zbytečné. Třeba Karel Rouček, který byl delegát, by to asi vyřešil jinak. Takhle z toho byla bramboračka, prasácký zákroky byly přehlížené, ale kecy se řešily. Ale uznávám, že Holub takhle stříkat neměl," ví František Macháček.

Ani on se prý po svém vyloučení nechval vzorně. „Už v nás byly ty křivdy, nesoustředili jsme se na fotbal. A možná po vystříknutí Holubičky měl rozhodčí v hlavě, že mu ubližujeme. Vůbec to pak o fotbale nebylo. Je to těžké, máme zraněné, do toho vykartované, pak starosti z domova. Já už nechci hrát, chci být jen trenér. Ale musím pomoct. Když pak takhle špatně sudí píská, vše se v člověku nakupí a vybouchne. Teď nevím, s kým budeme v posledním zápase hrát. Dával jsem to do kupy, mám asi šest hráčů a dva brankáře."

Duchcovští se můžou vykoupit, Macháček ale nepočítá s tím, že by klub investoval šest tisíc korun. „To radši ať nám předseda koupí na rozlučku sud. Ale uvidíme. Máme béčko, ale tam není tolik kluků, kteří by mohli hrát za áčko. Celé mě to hodně mrzí, protože vypadáme jako blbci, přitom se nám v posledních zápasech dařilo a sekali jsem latinu. Ale v Oseku jsme to nezvládli, protože jsme neunesli, že to rozhodčí neumí. On nechtěl domácím pomoct, prostě to jednoduše nezvládl."

Překvapení z Nového Zélandu

Pavel Váňa, který do zápasu naskočil jako překvapení 12 hodin po příletu do České republiky, byl z chování soupeře rozčarovaný. „Kluci z Duchcova mají právo se na rozhodčího zlobit, objektivně říkám, že Dragoun tu červenou vidět měl, ale aby arbitra málem inzultovali, to je fakt moc. Vyloučení si zasloužilo ještě víc hráčů, vždyť to, co si dovolili, bylo opravdu nepřípustné; kdyby tam tři Duchcovští Holubičku nedrželi, tak k inzultaci fakt dojde."

Jak se vlastně přihodilo, že Osečtí po dlouhé době mohli využít služeb svého odchovance, který před téměř třemi roky odcestoval za prací a poznáním na Nový Zéland? „Chystal jsem návrat za rodinou na Vánoce, mělo to být překvapení. Ale brácha mi řekl, že na Vánoce na mě nejsou zvědaví, že potřebují hráče, ať přiletím na zápas. Tak jsem přiletěl."

O posile věděli kromě předsedy Baníku Patrika Váni jen tři hráči, dědeček, asistent a hlavní trenér. „Ten se to dozvěděl až chvilku před příletem, aby se mnou počítal do sestavy. Ale já si říkal, že půjdu na lávku a nastoupím třeba až na posledních deset minut jako žolík. Ale trenér před utkáním oznámil sestavu, byl jsem v ní jako kapitán. To je pokuta pět stovek, k tomu další pokuty, takže se mi ta dovolená pěkně prodraží," usmívá se ofenzivní eso Baníku.

Kvůli bráchovi usedl na lavičku i Patrik, jinak stabilní kapitán, který tým řídí z obranných řad. „Byl naštvaný, ale nakonec jsme si spolu přeci jen zahráli, za což jsem byl rád. Musím říct, že v bráně předvedl dobrý výkon, čisté konto si zasloužil," chválí Pavel Patrika. „Ale ne, já jen teď nemám takovou výkonnost, jsou tu lepší. Měl jsem během podzimu jednu červenou, pak nějaké zdravotní problémy s kolenem, takže jsem vypadl ze sestavy," říká skromně záskok za vyloučenou jedničku. A jak se mu líbil výkon bratra, který jinak kope jednu z nižších novozélandských soutěží?. „Podle mě na něm bylo znát, že od září nehrál. Navíc on je tahový hráč a malá umělka mu moc nevyhovuje. Ale byly na něj fauly, zapojoval se do útočných rozehrávek, takže určitě nám dost pomohl. Za týden ve Strupčicích podle mě ukáže víc, protože tam mu bude hřiště vyhovovat."

Klubový šéf si mne ruce, obnovená premiéra totiž bude pro „protinožce" pořádně mastná. „Potřebovali jsme peníze na dokopnou, udělali jsme ji hned po derby, protože poslední zápas podzimu hrajeme venku a navíc v neděli. Ale třeba brankáře Ondru vyloučení nic stát nebude, protože za karty pokuty nejsou. No, možná ho bude stát post jedničky, když jsem se v brance chytil," je Patrik Váňa v dobrém rozpoložení.

V duchu srandiček se odehrávala i zmiňovaná dokopná, řádil hlavně Pavel Váňa. „Protáhlo se to až do ranních hodin. Nejdřív si ale vzal na starost vítězný pokřik v kabině, ještě si ho pamatoval. A na dokopné pak předvedl novozélandskou Haku. To všichni zůstali vyvalení. Chvíli to vypadalo, že mu prdne cévka, ale vydržel to, oslavy v hospodě sklidil obrovské."

Jak si dokopnou užil Váňa mladší? „Paráda! Sice se staly věci, které musí zůstat jen v hospodě, byla tam i policie, ale to je taková naše osecká klasika, v klidu to asi být nemůže," přiznává bez obalu.

Že jsem hodně zhubnul? Ne, jen ostatní víc ztloustli!



Pavel Váňa na derby přiletěl z Honolulu, kde byl na výletě. Jinak žije s přítelkyní od února 2020 na Novém Zélandu, kde pracuje a cestuje.



Byl jste hodně natěšený, že?

Moc jsem se těšil, až zase obléknu osecký dres, počítal jsem dny do zápasu. Už když jsem měl koupené letenky, tak jsem si říkal, že musíme hlavně urvat výhru. To se povedlo, tak jsem moc rád.



A co váš výkon?

S výkonem jsem spokojený vůbec nebyl. Opravdu to ode mě byla tragédie. Ale na mojí obranu musím uvést, že jsem tři roky na umělce nehrál, navíc v takové zimě… A po mých výletech na Havaj nebo třeba Vegas, kde jsem nachodil denně okolo 40 kilometrů s těžkým batohem, mě opravdu bolely nohy. Ještě budu mít šanci napravit dojem ve Strupčicích.



Aklimatizace po příletu byla v pohodě?

Úplně. Já totiž naštěstí na jetlag netrpím. Horší bylo, že jsem si pořád hlídal dny, protože když jsem odletěl ze Zélandu v úterý večer a na Havaj jsem přiletěl v úterý ráno, tak to bylo dost matoucí, musel jsem si pořád hlídat jaký je den. Ale konkrétně u mě spánek nehraje vliv. I kdybych dva dny nespal, tak se dokážu na derby vyhecovat.



Kdy jste vlastně naposledy hrál nějaký zápas?

Naposledy jsem hrál fotbal před třemi měsíci na Zélandu, kde hraji jednu z tamních soutěží. Když skočila, tak jsem si udržoval kondici hlavně na moři - surfing, kiting, potápění a podobně.



Vypadáte opravdu dobře. Řekl bych, že jste i dost zhubnul!

Hodně lidí mi tady v Čechách říká, že jsem hodně zhubl, ale já jim odpovídám, že to jen oni ztloustli. (smích)



Jak se vám na Zélandu vůbec daří?

Na Novém Zélandu se mi daří skvěle. Pořád mi nezevšedněl, pořád je co dělat a jak si užívat ten krásný kousek země. Vyzkoušel jsem tam snad všechny druhy práce - od sběru ovoce všeho druhu po práci na farmě nebo popelařiny, až k nynější zahradní architektuře, což mě strašně baví. Jsem tam spokojený.



Když vás tak poslouchám… chcete se vůbec ještě vrátit natrvalo do Česka?

To jsme s přítelkyní řešili mockrát. Chceme ještě procestovat dost míst, mezi nimi některé opravdu šílenosti, k tomu ale asi budeme potřebovat ještě být nějakou chvíli na Zélandu. Pak se pravděpodobně vrátíme a třeba už budeme jezdit jenom do Chorvatska jako normální lidé. (smích)