Matěj, student teplické průmyslovky, je v Proboštově odmalička, dres jiného klubu ještě neoblékl. V další sezoně už bude kvůli věku muset hrát za dospělé, v kabině áčka proto pro něho hledají místo, na mládež chtějí Proboštovští zkrátka sázet. „Fotbal hraji tak 13 let. S áčkem už můžu chodit trénovat, ale mám i jiné povinnosti, tak jsem rád, když stíhám naše tréninky, ale určitě by se mi líbilo hrát za chlapy. Liga? To už asi nemám šanci. Ale pořád se snažím věřit tomu, že by to mohlo vyjít.”