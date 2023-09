„Byla jen otázka času, kdy se prosadíme. Rozhodnutí mohlo přijít daleko dříve; dali jsme dvě břevna, já šel na branku. Bílina úplně vypadla ze hry, to bylo pro vývoj zápasu rozhodující," tvrdí dobroměřický střelec Pavel Exner.

Šlágr kola se musel líbit, hlavně v první půli se hrálo nahoru a dolů. Proč hostující tým zaspal jeho úvod? „Těžko říct… Ty góly byly po našem zaváhání. Ale musím vyzdvihnout kolektiv, že to nezabalil Celkově se nemáme za co stydět," oceňuje Tůma.

Podle Exnera je Bílina nahoře právě díky Františkovi Tůmovi. „Nemít tam tohoto útočníka, tak patří k horšímu průměru. Teď je to takový průměr, bohužel. A hodně jí pomáhá i gólman."

To Tůma Dobroměřicím dává daleko lepší známku. „Jsou a budou silným týmem. Především tedy směrem dopředu."

Exner by rád v Dobroměřicích zažil postup do krajského přeboru a později klidně i do divize. „Máme teď šestibodový náskok, je to příjemné. Máme super mančaft, ale cesta nahoru bude ještě strašně dlouhá. Přeju si postoupit z I. A třídy a pak i z krajského přeboru do divize. Nepovedlo se mi to v Domoušicích, tak to chci zažít v Dobroměřicích! Kraj by nám slušel, je tu parádní areál a fotbal tu lidi milují!"

Rtuťovitý forvard dal v šesti zápasech sedm gólů, zároveň ale nasbíral dvě červené karty. Tu druhou právě v duelu s Bílinou. „Jsem rád, že se mi daří, i když je každý zápas pro mě složitý, protože mě brání dva až tři soupeři. Když se nedaří, vezmou to za mě jiní, například Jarda Holman, to je taková mašina týmu."

A co ty červené, pane Exnere? „Za půl roku divize ve Slaném jsem dostal dvě žluté. Myslím, že v A třídě by se měli rozhodčí probrat, neskutečně mě štvou," komentuje své hříchy.

FK Dobroměřice - FK Bílina 3:2 (2:2). Branky: 9. Holman, 21. Lazarik, 88. Myšák - 32. Tůma, 39. Myšák vlastní. Rozhodčí: Stupka - Holly, Faigl. ŽK: 4:4. ČK: 90. Exner - 86. Baran. Diváci: 220.