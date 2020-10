Jak byste zhodnotil dnešní zápas?

Propadli jsme ve všech stránkách. Dostali jsme hodně laciných gólů. Hodně smolné utkání, ale prohráli jsme si ho sami. Za stavu 0:3 jsme to otevřeli a pak jsme už dostávali góly do otevřené obrany.

V pátém kole jste při vítězství v Brné v závěru za stavu 1:2 chytil penaltu. To naopak určitě hodně potěšilo…

Přesně tak. Gólman si musí najít to správné místečko a samozřejmě mít i trochu toho štěstíčka. Tento zápas se nám povedl a výsledek jsme pak doma potvrdili s Pernštejnem. To bylo skvělé období.

Jaký máte názor na pozastavení všech soutěží kvůli koronaviru?

Nemám stále ujasněný názor, jestli je to správně, nebo ne. Přednější je určitě zdraví lidí než sportovní stránka. Na druhou stranu si ale myslím, že v nějakém režimu by se asi mělo hrát.

Přestavte nám svou kariéru…

Působil jsem v Ústí nad Labem, po studiu na vysoké škole pak v Teplicích, následně znovu v Ústí .Na závěr své kariéry jsem strávil asi nejhezčí léta v Brozanech a ještě rok v Litoměřicích. Nejvyšší soutěž, kterou jsem chytal, byla druhá liga v Teplicích.

Jak jste se ocitl v Lovosicích?

Původně jsem šel do Lovosic pomoci s gólmany, neboť jsem skončil kvůli kolenům. Po roce a půl trénování zdravotní stav držel, tak jsem se vrátil mezi tři tyče. Dokud budu pro mužstvo platný, rád budu chytat i v dalších zápasech.

Komu fandíte, jaké sledujete soutěže?

V české lize fandím hlavně dobrému fotbalu, nemám přímo svého favorita. Sleduji však každý zápas naší reprezentace. Ze zahraničních soutěží mám nejraději Bundesligu. Všeobecně se mi líbí německý fotbal. No a tam je mým favoritem Bayern Mnichov.