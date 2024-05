Za pár dnů mu bude už 56 let, přesto zvládne více než mnohý třicátník. Bora Matouš je už…

Košťanští dorostenci naposledy vyhráli 7:2 v Lounech, Prokop byl spokojený. „První poločas byl lepší, ve druhém jsme polevili. Ale výborné to je, jsme druzí, to je paráda. Je to až nad očekávání. Chodí nám lidi, máme tu i žáky, kteří pomáhají. Těm se ve své soutěži také daří, dobře vypadají i přípravky. V mládeži jsme dlouhodobě nahoře."