Formu potvrdil i v sobotním střetnutí 4. kola v Podbořanech, kde vyhrál nad místním Tatranem 4:0.

„Asi se budu opakovat, ale zápas se nám povedl. Na mužstvu je po vydařeném začátku vidět pohoda, a ta se pak odráží i na předvedené hře a výsledcích,“ řekl spokojený duchcovský trenér František Macháček, jehož tým postupně porazil Málkov 5:2, Sokol Březno 5:0 a Chlumčany 1:0.

„Také proti Podbořanům se nám dařilo praktikovat naši hru. Skončilo to sice 4:0, ale výsledek mohl být, podle mého názoru i vyšší. Nikdo by se nemohl divit. Domácí jsme pustili jen do jedné šance, průběh utkání kontrolovali.“

Macháček je za sérii výher rád. „Jedeme dál, zápas od zápasu. Teď nás čekají doma Údlice, snad to zvládneme, pak derby v Oseku. Dobré výsledky se odráží i do týmové pohody, daří se i klukům mimo základní sestavu, a tak mohu v případě potřeby některé opory šetřit,“ dodal duchcovský kouč.