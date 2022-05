Duchcovský pád. Co za ním stojí? „V pátek nevíme, s kým v sobotu nastoupíme"

Dvě „covidové” sezony byli na špičce, v zimě díky minimální ztrátě znovu pomýšleli na postup do I. A třídy. Uprostřed jara je ale vše jinak, Duchcov čtyři zápasy v řadě prohrál, nyní chce zpackaný ročník především dohrát se ctí. „Měli jsme parádní přípravu, byli jsme fyzicky připravení. Teď je to pryč; zranění, tresty, přestalo se chodit na tréninky. Je to špatné, mlaďoši si jen leští kopačky, jak při zápasech chodí. A je to i v hlavách, i když po utkání se to vypouští a třeba v hospodě fungujeme. Jenže ani tam si nerozříkáme, co je špatně,” štve Jana Barnata, jednoho z nejzkušenějších duchcovských fotbalistů.

I. B třída: Duchcov - Vroutek 3:6. Duchcovský Jan Barnat (v modrém) | Foto: Deník/František Bílek

Začátek jara byl parádní, po dlouhých letech Duchcovští porazili Osek, pak uspěli v Krásném Dvoře, na penalty doma porazili Podbořany a v Blažimi dali půltucet branek. „Pak se to nějak zlomilo. My si mysleli, že půjdeme nahoru ze druhého místa, že ho uděláme, ale Chlumčany jsme porazili až na penalty a prohráli v Ohníči. Od té doby se vezeme." Zimní fazona je pryč Duchcovu vypadlo spoustu zraněných hráčů, návrat na trávník je u nich pozvolný, což je znát. „Jsou neroztrénovaní. K tomu máme spoustu šichťáků, někteří kluci vůbec nechodí. V pátek nevíme, s kým v sobotu nastoupíme. Vlastně jsme ani jednou neměli stejnou sestavu. A třeba teď z třinácti lidí trénovali tak čtyři, to se musí také projevit," ví Barnat. Přitom v zimní přípravě nabrali sportovci v Bažantnici slušné objemy. „Byli jsme naběhaní jako nikdy. Běhali jsme třeba třikrát v týdnu až do března. Je to fakt škoda, protože připravení jsme byli výborně." V minulých sezonách a i na podzim podle Barnata Duchcov nepotřeboval ani štěstí, vše šlo jako na drátku. „Padalo nám to tam, vládla pohoda. Přitom nám odešel jen jeden hráč, Venca Holub. Teď jsme v krizi. Už jsme si řekli, že tu sezonu musíme dohrát se ctí. Klukům říkám, ať si hlavně zahrají, užijí si to. Ale obrazem toho, jaká je situace, byl poslední zápas s Vroutkem." Takto proměnil penaltu v Duchcově Emelianov z Vroutku: Zdroj: Deník/František Bílek Duchcov ho před svými fanoušky měl ve svých rukách, o půli vedl 3:1. Pak se ale zhroutil a prohrál 3:6. „O přestávce jsme si říkali, že si dál budeme nahrávat, kombinovat. Ale přišlo sólíčkaření, blbé góly. A pak snad i rezignace. Vzadu máme problémy, mohli jsme dostat deset, i když na druhou stranu jsme hodně branek mohli také dát. Trápí nás také střed hřiště, chybí nám tam už pár zápasů Holubička a Phan Cong." Kolo nazpátek celek z Teplicka hrál v Lenešicích, kde došlo v závěru zápasu k nechutné strkanici, duel se nedohrál. „Vyprovokovali ji domácí. Trénuje je Erben, který byl dlouhá léta u nás. Když na podzim s námi prohráli, mysleli si, že je to zaplacené, zůstalo to v nich." Hospoda funguje, ale… Po hloupých porážkách se prý fotbalisté Duchcova rychle oklepou, při společných dýcháncích v restauraci jsou zase jeden tým. „Tam je to tak jediné, co nám funguje. Ale stejně si ani tam pořádně nerozříkáme, co je špatně. Třeba já jsem řekl, že jsem zavinil dva góly, ale ostatní to moc neumí. Přitom je důležité si říct, co je špatně, přiznat chyby." Barnata také mrzí to, že z hlediště si musí vyslechnout řadu štiplavých poznámek. „Musíme si vylepšit reputaci a bojovat aspoň o toho diváka. Ať k nám ještě někdo chodí."

