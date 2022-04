Pod zříceninou romantického hradu to ale chvíli vypadalo na drama; Proboštovští sice už ve 13. minutě vedli 3:0, poté se ale domácí dostali na dostřel jednoho gólu. Zlomily je až další branky v jejich síti a také vyloučení Tichého. „Nevyvíjelo se to podle našich představ. Řekl bych, že jsme Střekov mírně podcenili, i když jsme si před zápasem říkali, že k tomu nesmí dojít. Druhý poločas už byl z naší strany mnohem lepší, soupeře jsme rozebrali. Jen škoda, že jsme nedali víc gólů, šancí na ně určitě bylo hodně, i já jsem jich mohl dát víc,” přiznává devatenáctiletý Lukáš Brodský.

Víte, že…

… Lukáš Brodský je vášnivým rybářem? Setkal se dokonce i s Jakubem Vágnerem, držitelem několika rekordů v lovu sladkovodních ryb. „Strejda mě už od mala bere na ryby s sebou. Můj největší úlovek? Kapr, který vážil 23 a půl kilo."

Čtyři vstřelené branky v jednom zápase dospělých jsou jeho dosavadním rekordem. „Poslední dobou se cítím už jako střelec, protože trenér Novák mě začal stavět na hrot, usmívá se forvard Proboštova. Mezi jeho přednosti patří rychlost a hra jeden na jednoho. Ten, kdo viděl duel na Střekově, tento fakt potvrdí; Brodský dvakrát utekl z půlky, dvakrát pak zakončoval ve vápně. „Při těch brejcích jsem jednou brankáře obešel a jednou jsem zakončil k tyči. Ve vápně to bylo po chybě soupeře a pak po centru ze strany,” líčí, jak se zapsal do bohaté střelecké listiny.

Od druhého poločasu byl na hřišti se svým o tři roky mladším bratrem Jakubem, necelých deset minut před koncem si do branky stoupnul jeho strýc Tomáš, který hrál celý život v poli, kde se rád mazlil s míčem. Proč si na Střekově oblékl brankářské rukavice? „Našeho brankáře Račuka celý den pobolívalo rameno. Věděli jsme, že se může stát, že nedochytá. Na lavičce byl už jen strejda. On by mohl jít klidně do útoku, rozhodně by to nebylo oslabení."

Když chvíli poté, co se Tomáš Brodský postavil do branky, odpískal sudí Bican proti domácímu týmu pokutový kop, bylo jasné, kdo ho půjde kopnout. „Vůbec jsem strejdu nepřemlouval, že bych snad šel kopat já. Byl to možná jeho poslední zápas v kariéře, já budu mít ještě spoustu možností dát gól. On se na zápas těšil, vybral si ho jako rozloučení s aktivní kariérou. Taková věc se jen tak někomu nepoštěstí, celá rodina z toho byla nadšená,” hlásí Lukáš Brodský.

Oslava gólových hodů a také rozlučka veterána Tomáše Brodského, nyní asistenta hlavního trenéra Martina Nováka, se ale uskuteční až po skončení sezony. Proboštov by současně rád slavil i postup do krajského přeboru, na jaře už ale dvakrát prohrál a jednou zvítězil až na pokutové kopy. „Třikrát jsme ztratili, jaro ideální není. Máme teď pětibodovou ztrátu na první Neštěmice, se kterými brzy hrajeme, tak uvidíme. Budeme chtít pochopitelně vyhrát. Postup by nás lákal, ale úplně se nedá říct, že bychom se za ním hnali,” hodnotí obdivovatel Cristiana Ronalda vyhlídky svého týmu.

Lukáš Brodský stejně jako jiní šikovní mladíčci sní o velké fotbalové kariéře. „Určitě bych si chtěl v budoucnu zahrát vyšší soutěž, ale momentálně jsem rád že jsem v Proboštově. Máme tady hlavně skvělou partu. Navíc se teď musím věnovat maturitě, protože mě čekají v květnu ústní zkoušky. Studuji SŠ Trivis veřejnoprávní v Ústí nad Labem.” V minulosti Brodský hrál za Teplice, na Stínadlech ho ale nechtěli. „Trenéři mě přestali stavět, protože jsem byl menší než ostatní. Já ale potřeboval hrát. Myslím si, že přestup zpět do Proboštova mi velmi pomohl ve výkonnosti.”