Celý podzim mužstvo z Kyselky šlapalo jako dobře namazaný stroj, na jeho konci ale pravděpodobně došel modro - bílé mašině olej. Nebo co se vlastně stalo? „Nevím," krčí Procházka rameny. Nikdo nechyběl, byli jsme téměř kompletní. Ale asi to bude nastavením hlav; v Bílině je dlouhodobý problém, že proti průměrným a podprůměrným týmům se hraje tak, že se to udělá samo. Proti silným je nasazení úplně jiné," přemýšlí Procházka nahlas.

Takhle Bílina dvakrát inkasovala během domácího duelu s Libouchcem:

Zdroj: FK Bílina

Favorita srazila v domácích duelech proti Spořicím (0:5) a Libouchci (1:7) nedisciplinovanost a velké chyby. „Třeba v tom druhém zápase udělal minelu brankář Vondráček, navíc pak dostal červenou. Po druhé brance se tým složil. I tak je ale ten kolaps pro mě nepochopitelný."

Bílinští možná doplatili i na to, že v ofenzivě byli nedoléčení Katrenič s Tůmou, oba měli zdravotní problémy. „Katreniče tahal stehenní sval, Tůma byl po operaci. Oba ale chtěli hrát. Na hřišti bohužel bylo znát, že nejsou stoprocentní," přiznává předseda bílinského klubu. Přes zimu se pořádně potrénuje a bude to v pořádku; věřím, že se tým na jaře vrátí do formy, kterou měl velkou část podzimu. Tohle se ve fotbale prostě stává. Je před námi dalších patnáct zápasů."

Po posledním debaklu proběhla klubová rozlučka, nálada prý na ní zprvu nebyla valná. „Tak do pátého piva byla špatná, pak už vše proběhlo v normálu. Ale nerozebírali jsme ty nezdary, dokopná není tím vhodným místem," usmívá se Procházka, který v tom nejlepším odešel. „Já alkohol nepiji, tak jsem vydržel do jedenácti. Když se začalo tančit, tak jsem šel domů, přeci jen už jsem jiná věková kategorie, už to pak není pro mě," líčí a dokazuje tak, že deprese z domácích výprasků polevila.

Bílina vyhlížet nové tváře nebude, kádr má prý díky letnímu posilování dostatečně široký. Někteří hráči naopak budou uvolnění, aby měli větší herní vytížení. Ti, kteří se u řeky Bílinky neprosadí, chodí do nedalekého Baníku Ohníč.

„Máme v plánu hrát v rámci přípravy domácí zápasy, nepřihlásili jsme se proto na žádný turnaj. Budeme je hrát vždy v sobotu od tří, za soupeře budeme mít převážně celky z krajského přeboru, jsou tam ale i týmy z B tříd."

Svěřenci koučů Mojžíše a Junka budou využívat novou umělou trávu, která byla minulý týden certifikována. „Je to poslední model, který je na trhu. Věřím, že nám nová umělka zkvalitní tréninkový proces, všichni se na ni těší. Pro hráče může být dobrou motivací, aby pravidelně chodili na tréninky. V téhle soutěži jde hlavně o to, aby to kluky bavilo a myslím si, že lepší povrch k tomu může přispět," věří Petr Procházka. „A třeba nalákáme i někoho nového, kdo chce i v zimě kvalitně trénovat," přidává.

Nový povrch budou využívat hlavně týmy FK Bílina, klubové vedení se ale nebrání nabídkám jiných celků. „Určitě ji budeme pronajímat, zájem bude. Prioritou jsou ale naši hráči."