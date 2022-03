Dva hattricky a drtivá výhra 7:0 na úvod. Krupka měla doma velkolepou premiéru

Sedm gólů, dva hattricky, veselé otevření sezony! Krupka má za sebou premiéru z říše snů, v krajském fotbalovém přeboru ústeckého kraje Lovosice smetla 7:0. „Čtyři góly do přestávky, tři po ní. Soupeř nic moc nepředvedl, nám se to povedlo,“ hodnotil vykročení do druhé poloviny sezony předseda FK Krupka Karel Rouček.

Krupka (v bílém) vypráskala v listopadu Modlany devíti góly, jaro začala výhrou 7:0 nad Lovosicemi. | Foto: Deník/František Bílek

„Na úvod to byl hezký počinek, trenér prostřídal, dal tam i mladé kluky.“ Krupka se přiblížila klidnému středu tabulky, vyšší ambice v této sezoně nemá. „Myslím, že nám bude stačit k záchraně 35 bodů, to jsou čtyři výhry. Máme mladý tým, nejstarší kluci, až na brankáře, jsou ročník 1996. Pokud budou vyhrávat, stát se může všechno, ale letos je na nějaké velké cíle ještě brzy.“ O ambicích napoví už druhý jarní duel, na hřišti druhého Litoměřicka. „Tam se bude těžko vyhrávat, ale my se chceme soustředit hlavně na domácí zápasy,“ uvedl šéf klubu. Diváky nadchly hned dva hattricky, o které se postarali v prvním poločase Jaroslav Zaspal a ve druhém David Kolář. „Měli jsme otevírání sezony, tak po zápase něco zaplatit asi museli,“ dodal s úsměvem Rouček.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu