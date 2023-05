Srbice v sobotním nervy drásajícím zápase plném zvratů nakonec porazily Oldřichov druhým gólem nejlepšího střelce soutěže Denise Egrta v nastavení 3:2.

Kanonýr přeboru dostal domácí do poločasu do vedení, Oldřichov po přestávce otočil na 1:2 a srbická parta musela zase zabrat. Povedlo se. O třech bodech rozhodl Egrt už 31. brankou sezony.

„Vyhráli jsme, ale zápas jsme si dvěma inkasovanými brankami v rozmezí asi šesti minut zbytečně zkomplikovali. Nebýt chyb, mohli jsme zápas zvládnout v klidu,“ řekl srbický trenér Martin Luger.

Ani jeden tým nedohrál kompletní. Zatímco oldřichovský Jan Dědič byl vyloučen po dvou žlutých kartách, domácí David Batelka řekl asistentovi rozhodčího Lukáši Vlkovi ,,To nebyl aut, ty č…!“ a šel se sprchovat osm minut před koncem. „Dostal kartu za nedisciplinovanost. Je to škoda, už takhle máme málo hráčů, kluci chybí pro zranění a teď dostane trest i on. Jsem zvědavý, jak dáme na sobotu do Žatce sestavu dohromady,“ dodal srbický kouč Luger.

Modlany - H. Jiřetín 4:2 (0:2)

Velký obrat s Horním Jiřetínem o víkendu ukázaly aktuálně čtvrté Modlany. Třebaže v poločase prohrávaly 0:2, zvítězily 4:2.

Do zápasu jsme se nemohli dostat, hrály moc složitě, zbytečně jsme kombinovaly, samé patičky… Po přestávce nám pomohlo střídaní, hru jsme zjednodušili, zlepšili pohyb. Kluci víc běhali a zápas zaslouženě otočili,“ konstatoval trenér modlanského Baníku Michal Doležal.

Další body by měl jeho tým získat v sobotním zápase na hřišti posledních Lovosic.