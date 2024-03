Bílina se konfrontovala s týmy z krajského přeboru. Procházka viděl nedostatky

Vrátit se do krajského přeboru a hrát v něm důstojnou roli, to je úkol Bíliny pro rok 2024. Po podzimu je na druhém místě, což by jí stačilo na postup mezi krajskou elitu. „Máme ale mladé mužstvo, musí se otřískat. Postup by znamenal vyšší nároky. i na nás, na vedení. A rozhodně bychom nechtěli hrát druhé housle," říká prezident FK Bílina Petr Procházka.

Fotbalová příloha vychází 7. března | Video: Deník/Martin Jůzek