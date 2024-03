Bílinští byli po podzimu v I. A třídě druzí, což je zavazovalo k boji o postup do krajského přeboru. Prezident Petr Procházka sice v zimní přípravě proti kvalitním celkům viděl řadu nedostatků, přesto ale věřil, že bílo-modří těžkou misi zvládnou.

Nad Šluknovem tým z Kyselky vyhrál 4:2, o týden později měl skvěle rozehranou partii proti Strupčicím; ve 22. minutě vedl 3:0, jenže nakonec hosté vyhráli 6:4. „Do přestávky jsme dostali dvě branky a i když jsme o přestávce udělali změny, protože se nám řada věcí nelíbila, přišel mezi 60. - 70. minutou nepochopitelný výpadek, během něhož jsme třikrát inkasovali. Přestali jsme hrát týmově, každý si chtěl dát gól. Kousalo se mi to hrozně, ale klukům dál věřím," říkal Gessel po divoké přestřelce.

Před duelem v Děčíně věděl, že s Juniorem čeká jeho svěřence náročná bitva. Bílina ji začala dobře, jenže pak udělala dvě chyby a rázem prohrávala 0:2. „Během minut jsme dostali dva góly. To s námi zamávalo. Přitom jsme na výpadek kluky upozorňovali. Nezvládli jsme to, Děčín byl celkově lepší po všech stránkách."

Gessela zaráží, že se hráči nedostali do zakončení. „Žádnou gólovou šanci jsme neměli. A ani pološanci. Musíme Děčínu jen pogratulovat k výhře, byla zasloužená," hlesl. Příští sobotu čeká Bílinu reparát, doma bude od 15 hodin hostit desátý SK Ervěnice-Jirkov.

„Musím kluky moc pochválit, byli jsme jasně lepší a zaslouženě vyhráli. O to víc si toho vážíme, protože Bílina má opravdu kvalitní tým,“ pochvaloval si Petr Voříšek. „Trénuji tady zhruba dva roky a tenhle výkon je konečně odrazem toho, co bychom chtěli hrát. Kluci zúročili svůj přístup k tréninku. Chceme, aby se takto prezentovaly všechny naše týmy. Dorosty, žáci, přípravky. Opravdu to bylo dobré,“ usmál se.