Po šesti letech se vám podařilo postoupit zpět mezi krajskou elitu. Jaké byly oslavy postupu? Postup nás samozřejmě těší i vzhledem k tomu, že postupové ambice jsme měli před každou sezonou. Vyšlo to až letos a to ještě díky přesunu Vilémova do krajského přeboru Libereckého kraje. Chtěli jsme skončit na druhé příčce, když Dobroměřice byly suverénní, ale to se nepovedlo, takže jsme oslavili postup na rozlučce, jinak žádné velké oslavy neproběhly. Postup ze třetího místa prostě až tak velkým důvodem k oslavám nebyl. Každopádně jsme rádi, že se postup nakonec povedl.

Úspěch to ale je. Díky čemu k němu došlo?

Myslím si, že jsme se až na výjimky vyhnuli kolísavé výkonnosti, která nás provázela v minulých sezónách. Měli jsme pokaždé dobře našlápnuto, ale pokaždé jsme měli několik herních i výsledkových výpadků a poté jsme už nezvládli udržet kontakt se špičkou. Teď se zdálo, že se bude opět situace opakovat, když jsme nezvládli jarní domácí duel se Strupčicemi a prohráli hladce v Děčíně. Potom jsme však porazili Dobroměřice a zůstali ve hře. Zbytek sezóny jsme již výkonnost udrželi a moc neztráceli. Klíčovým byl duel s Pokraticemi, kdy jsme zvládli otočit utkání ze stavu 0:2 na 3:2, tam se to zlomilo v náš prospěch. Díky širšímu kádru jsme také dokázali hrát dobrá utkání, i když chyběli někteří hráči. Tým byl dobře složený - byly tam zkušenosti, střední generace i mladí hráči.

Bílinští fotbalisté cestou z vyhraného zápasu zpívají | Video: se svolením FK Bílina

Jakou roli v tom všem hrál hlavní trenér Gessel?

Trenér hraje roli nejdůležitější. V našem případě je nedílnou součástí týmu i jeho kolega Dušan Zahradský. Poté, co se po čtvrtém kole ujali práce, jsme viděli, že by to mohlo fungovat. Oba jsou nároční na hráče a fotbalem žijí, chtějí být úspěšní. Věnují fotbalu maximum a na postupu mají veliký podíl. V minulosti jsme měli problémy s disciplínou v průběhu utkání, dostávali jsme zbytečné červené karty, ty jsme za nesportovní chování letos snad ani jednou nedostali. Tým byl soudržný a soustředěný na výkon. Hráči na hřišti hráli a nic nekomentovali ani ve vyhrocených situacích. To je práce trenérů. Jsme rádi že je u nás máme.

Které hráče řadíte mezi důležité opory?

Víte, že nerad chválím jednotlivce, ale když už se ptáte… V brance je spolehlivý Lukáš Pechar, který v důležitých utkáních tým vždy podržel, dále forvard Franta Tůma, který zejména na jaře obul střelecké kopačky, obranu držel kapitán Jiří Baran a Honza Ulip, k opakovaným výborným výkonům vyrostl neúnavný Jiří Tirb. Naši krajní hráči Ondrové Borosch a Klíma neúnavně pilují po stranách, Milan Smrž ve střední záloze tvořil hru. Tak bych mohl pokračovat s celým týmem, protože každý hráč, který nastoupil, nechal na hřišti maximum a v důležitých okamžicích týmu pomohl.

Jak se tým změní? Je potřeba posílit? Jak to tedy s posilami vypadá, jaké posty potřebujete vyztužit?

Ke změnám došlo. Na přestup v tuto chvíli máme hotové tři hráče. Jakuba Poláka, Pavla Šultese a Matouše Krippnera. Tito hráči by měli být posilami. Očekáváme od nich, že nám hodně pomohou; jsou to posily do každé řady. Matouš je mladý hráč, který prošel Litvínovem a tedy republikovými soutěžemi mládeže, poslední rok trávil v béčku Ústí, kde však měl těžkou konkurenci, u nás se jeví výborně. Kuba Polák je zkušený hráč, který prošel Mostem, chvíli i Teplicemi, velkých úspěchů dosáhl s malým fotbalem, věříme, že nám pomůže v mezihře. Pavel Šultes je hráč se zkušenostmi z profesionálních soutěží, na svém kontě má 150 ligových startů. Takový hráč u nás nikdy nepůsobil. Poslední půlrok toho moc nenahrál, tak uvidíme, jak bude vypadat na hřišti. Každopádně s míčem to náramně umí a my věříme, že i pro kluky bude jeho přítomnost na hřišti velkým přínosem. V procesu jsou ještě další jména, ta však zatím nebudu zveřejňovat, dokud nebudou přestupy dokončeny.

Kdo vlastně zůstal z kádru, který hrál krajský přebor v sezoně 2017/2018? Jen kanonýr Tůma?

Hráčů je více, kromě Franty Tůmy v kádru jsou další hráči - Lukáš Katrenič, Jiří Baran, Matěj Kozler, Jiří Tirb, Denis Podaný

Jak vypadá letní příprava? Kolikrát týdně se trénuje, jaká je morálka?

Začali jsme 10.7. Trénuje se třikrát týdně, první týden a půl hráči míč neviděli, teď už jsou tréninky na hřišti, proložené přípravnými duely. Morálka je dobrá, vzhledem k období dovolených by samozřejmě mohla být docházka lepší, ale myslím že je to hodně podobné u většiny týmů v amatérském fotbale.

Atmosféra na dorosteneckém fotbale v Bílině | Video: Deník/František Bílek

Na co si v roli nováčka budete troufat?

Chceme být důstojným soupeřem všem týmům v rámci přeboru. Nemyslím, že výkonnostní rozdíl mezi špičkou A třídy a krajského přeboru je nějak velký; v loňském roce Proboštov i Ledvice výsledkově i herně soutěž zvládly, proto věříme, že i náš tým bude pro soutěž přínosem. Samozřejmě jsme nováčkem a proto naším jasným cílem je pokračování v soutěži i v následující sezóně. K tomu chceme výsledky dělat radost našich příznivcům a předvádět dobrou hru. Uvidíme, jak se nám to bude dařit. Do soutěže jdeme s pokorou, los máme přetěžký -Srbice, Louny, Neštěmice. Srbice nám v zimní přípravě daly asi devět branek, snad jsme se z toho poučili. (úsměv)

Jak berete celou řadu derby zápasů? Které je pro vás nejprestižnější a proč?

Derby určitě budou velkým lákadlem pro diváky ale i pro hráče. Všichni se navzájem znají a utkání mají náboj. Největším rivalem pro nás jsou určitě sousední Ledvice. Důvodem podle mne je to, že za ně nastupovala spousta hráčů, kteří prošli Bílinou. Ledvice nemají svou mládežnickou základnu a tak jsou nuceni získávat hráče odjinud. Díky tomu, že Bílina je nejblíže, jsme v minulosti vždy přišli o nějaké hráče, kteří odcházeli bez souhlasu klubu. Ve vzdálenější minulosti, kdy jsme o hráčích museli jednat, se zase stávalo, že cena hostování byla z naší strany pro ledvické příliš vysoká. Dnes je myslím již rivalita založena na zdravé sportovní stránce a na vzájemná utkání se všichni těšíme. Fanoušci mají týden před i týden poté téma a to je dobře. Všechna derby jsou ale fajn a těšíme se na ně.

Jakým stylem se Bílina pod trenérem Gesselem prezentuje?

Jeho styl je založený na fyzické kondici a na týmovosti. Od hráčů vyžaduje odpovědný přístup, ukázněnost na hřišti, maximální nasazení. Jako každý trenér má rád poctivé hráče, kteří neošidí nic ani v tréninku. Základem naší hry je tedy pevná obrana v několika herních variantách. Tomu poté přizpůsobuje i hru zálohy a útočníků. Na jaře jsme sehráli několik utkání, která snesla přísné měřítko, zejména s Dobroměřicemi a závěrečný duel v Horním Jiřetíně. Uvidíme, jak se nám bude dařit v krajském přeboru.

Vrátí se do Bíliny s krajským přeborem i větší počet diváků?

Diváci chodili už teď na jaře a nemyslím si, že se počet nějak razantně zvýší. Základna příznivců je v Bílině nastavená roky a počet diváků tak očekáváme na úrovni současného stavu.

Chystáte pro diváky nějaké novinky?

Pro diváky se toho se soutěží moc nezmění. V jarní části se výrazně rozšířila nabídka občerstvení, což bylo hodnoceno vesměs pozitivně, před jarní částí jsme díky podpoře města Bílina opravili toalety pro veřejnost, což taktéž zvýšilo pohodlí pro diváky. Teď tedy už jen přidat dobré výkony na hřišti a je to.