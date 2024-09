„Osek dal ty dva góly z ničeho, prostě taková naše klasika. Ale věřil jsem, že to otočíme. Pomohla nám penalta, Baník se pak začal bát. Mohli jsme dát do konce zápasu pět branek," velebil tři body trenér vítězů František Macháček.

Kapitán domácích Jaroslav Procházka byl pochopitelně zklamaný, jeho zmar umocňovala i zaviněná penalta, která odstartovala vzepjetí Duchcova. „Je to tak, já ho nakopl. Jsem zkušený hráč, tohle by se mi nemělo stát. Ale my už od začátku poločasu byli bojácní, báli jsme se hrát. A ta moje chyba posadila soupeře na koně. My to měli v hlavách, podělali jsme si to sami," mrzela těsná porážka oseckou oporu.

Podívejte se na radost v kabině Duchcova:

Radost v kabině Duchcova | Video: Deník/František Bílek

Barnatův kousek ale Procházka ocenil. „Krásně to trefil. Je to škoda, bodíček mohl být. Atmosféra byla parádní, počasí vyšlo, fakt škoda.“ Také rozradostněný Macháček dvě stovky fanoušků pochválil, přestože někteří z nich si neodpustili nadávky směrem k jeho svěřencům. „Já to mám rád, když nadávají. Hecne mě to. Nijak mi to nevadí, lepší než kdyby bylo ticho."

Hrdina zápasu, 46letý Jan Barnat, se s chutí rozpovídal o svém kousku. „Já původně vůbec neměl hrát, byl jsem uvolněný na poslední chvíli. Z velké dálky to zkouším už dlouho, pár gólů jsem takhle dal. Ale často se stane, že je to ostuda, že to jde úplně vedle nebo nad," líčil.

Osek je pro Duchcov neoblíbeným soupeřem. Nesedí mu bojovnost Baníku a i jeho úzké hřiště. „Ale my s ním prohráváme i doma. Prostě nám to na něj nejde. Až poslední zápasy byly lepší. Často je to také vypjaté, pohádáme se, něco s rozhodčím se stane, nějaké karty. Minule se to trošku popralo, teď v klidu," poznamenal „Baryk".

Atmosféra při derby:

Derby Osek - Duchcov | Video: Deník/František Bílek

Má jeho Duchcov na postup? „Museli bychom víc trénovat. Veteráni chodí, to je obdivuhodné, ale ti mladí ne. Bez tréninku to nepůjde, na to vždy dojedeme. Ale je to už několik let stará písnička."