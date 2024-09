Těší ho i to, že jeho parta patří k nejofenzivnějším mužstvům soutěže, menší radost už má z poměrně velkého počtu inkasovaných branek. „Já jsem před sezonou říkal v novinách, že je zábavnější výhra 6:4 než 1:0, ale netušil jsem, že mě kluci vezmou takhle za slovo. Doma jsme dali ve dvou zápasech deset gólů, to je super, ale také jsme jich sedm dostali. V kabině jsem jim řekl, že ty gólové hody nemusí být s tím velkým počtem inkasovaných gólů každý zápas," usmívá se pobaveně František Macháček.

Duchcov by se chtěl porvat o co nejvyšší příčky, brzy ale přijde Vietnamce Phana, jednoho ze svých nejlepších hráčů. „Odletí do Vietnamu, má tam mít svatbu. Proti Černčicím nehrál, teď by nějaký zápas měl být, pak odletí. On se nahrazuje těžko, má výbornou formu a přijde mi, že vůbec nestárne. Ale díky bohu máme hodně zkušených hráčů, kteří jsou schopni ho nějakým způsobem zastoupit. Nemůže to být o jednom hráči, měli by to táhnout ostatní."

V příštím kole se Duchcov představí v tradičním derby v Oseku, hrát se bude v sobotu od 11 hodin. „Poslední dobou se nám proti němu daří. Je to prestižní derby, chceme ho vyhrát a naše fanoušky zase potěšit góly. Jestli se cítíme jako favorit? V derby to tak není, umístění v tabulce se maže. Nevyhrává ho ten, kdo hraje hezký fotbal, ale kdo do toho dá víc srdce. V takových zápasech se dějí specifické věci, záleží hlavně na přístupu a na tom srdci," myslí si Macháček.