I přesto, že jeho tým prakticky hrál kvůli rekonstrukci trávníku pořád venku, mohl s troškou štěstí hrát o postup do I. A třídy. „To bychom museli vyhrát těžké zápasy. Ale tady to prostě nebylo ono, člověka to ani tak nebavilo. Chodila tak půlka lidí z návštěvy, kterou bychom měli u nás. Díky aspoň za to. Lidi si chtějí dát ke klobáse pivko, takhle jezdili autem, jinak by museli pěšky dva kiláky tam, dva zpátky. To se nechce každému. Věřím, že v nové sezoně bude naše tribuna plná a budeme doma jen vyhrávat," usmívá se duchcovský kouč.

Macháček tvrdí, že i když Duchcovští měli možnost postoupit, vyšší soutěž by odmítli. „Nemáme tým připravený na A třídu. Museli bychom udělat třeba sedm lidí v letní pauze, to by celý tým mohlo rozklížit. Chceme to budovat postupně. V létě přijde pár lidí, dva už máme podepsané, s dalšími jednáme. Když se pak na podzim bude dařit, ještě to posílíme o nějaké štírky a postup bude našim jednoznačným cílem."

Zdroj: Deník/František Bílek

Do Duchcova míří brankář Kukla z Ledvic a forvard Fau ze Rtyně, oba zkušení harcovníci. „Díky věku nás nic nestáli. Pak jednáme se záložníkem, ten bude za fajn cenu. A ještě chceme jednoho beka. S kluby se budeme snažit domluvit, nechceme nikoho krást. I o Kuklovi jsme Ledvice informovali. S Kuklou zvýšíme konkurenci na brankářském postu a i ostatní kluci pomůžou. Jsou to typy kluků, kteří budou chodit na tréninky, to je pro nás také důležité," poznamenává Macháček. Na výraznější posily Duchcov nemá peníze, rekonstrukce hlavní travnaté plochy byla finančně náročná. I proto sáhl po fotbalistech, kteří jsou de facto za hubičku.