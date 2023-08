„Bude to specifická sezona. K tomu máme sedm hráčů různě zraněných a v pooperačním nebo předoperačním stavu. Uvidíme, jak to bude na jaře. Třeba už budeme hrát doma a budeme kompletní. Když bude možnost zaútočit na postup, zkusíme to," snaží se Macháček držet při zemi.

Duchcovský trávník už rekonstrukci potřeboval, fotbalistům dělal problémy. „Bylo tam špatné podloží, neodvádělo vodu. Navíc i když bylo sucho, tak nebyl na dobré úrovni, protože vinou špatně nastavených kačen nebyla závlaha kvalitní. Místy se dokonce propadával, prostě už potřeboval výměnu. Myslím, že nový pažit bude petelice, do té doby to musíme vydržet v Lahošti," ví duchcovský kouč.

Zázemí týmu zůstane ale v Duchcově, do Lahoště se bude jezdit jen na zápasy. „Budeme trénovat na našem druhém hřišti nebo na plácku za tribunou. Bude to pro nás handicap, ale na druhou stranu je to do Lahoště blízko i pro fanoušky, tak bychom to všichni měli zvládnout. Na B třídu je tam dostačující hřiště a i vše ostatní. Už jsem tam hráli přáteláky, s Ledvicemi jsme vysoko prohráli, Sebuzín jsme vysoko porazili, tak uvidíme."

Mnohem víc než stav trávníku trápí Macháčka stav kádru. „Sedm hráčů je před nebo po operaci. Většinou jde o kolena. A tři kluci odešli do Krásného Dvora hrát nejnižší soutěž, protože tam dostali peníze. Snažili jsem se proto získat posily, ale tři čtvrtiny těch, které jsme oslovili, chtěly prachy. Kývli, že k nám půjdou a zeptali se, kolik dostanou. Řekl jsem jim, že to, co ostatní, tedy nic. Získali jsme jen Davida Skurského, který byl v Litvínově, ale tři roky fotbal nehrál. Je mu dvacet, je pořád mladý, dostane se do toho," věří Macháček. „Možná, že se ještě dohodneme s Bílinou na nějakých posilách," dodává.

Duchcov i tak nemá špatný kádr, Holubička, Orlt, Barnat, Procházka nebo Phan, to všechno jsou hráči, kteří by mohli hrát i vyšší soutěž. „Na ně chceme nabalovat mladé a bojovníky. Bohužel si zahraji i já, i když nerad, radši bych už jen trénoval. Ale počítám s tím, že nás bude málo, že prostě bude potřeba pomoct."

Mužstvo Duchcova v minulosti trápila velká řada červených karet, to se ale už na jaře změnilo. „Jaro už bylo dobré. Zavedli jsme vysoké pokuty, málokdo už si něco dovolí. Skoro všechny ty červené byly za kecy, agresivitu. Stane se, že někdo dostane dvě žluté za fauly, to člověk asi nic neřekne, ale když se někdo chce prát a tak podobně… Naštěstí je to snad už pryč," uzavírá Macháček.