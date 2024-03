Po prvním poločase nebylo co řešit, Duchcov vedl 4:0, nováček z Chomutovska mu byl pouhým sparingpartnerem. „Jsme spokojeni, měli jsme tam ještě nějaké šance, gólů mohlo být více. Jen škoda, že jsme neudrželi nulu; gól padl po mém zaváhání při rohu," byl sebekritický brankář vítězů Lukáš Kouba.

Zemřel bývalý hlavní pořadatel FK Teplice Ladislav Gründl

Duchcovští v zimní přípravě odehráli tři zápasy, dva prohráli, ten poslední se Rtyní, která hraje okresní přebor, pouze zremizovali. „Tam byl náš záměr takový, abychom měli soupeře podobného Rašovicím. Jenže jsme to nezvládli, přizpůsobili jsme se Rtyni. Ale ten zápas nám otevřel oči. Dávali jsme si velký pozor, aby se s Rašovicemi ta blamáž naopakovala."

Ve čtvrtek 7. března vyjde Fotbalový Deník!

Zdroj: Deník/Martin Jůzek

Podle Kouby Duchcov mohl během zimního drilu potrénovat ještě víc. „Ještě tam byly rezervy. Teď hlavně musíme být kompletní, nesmí nás stíhat zranění jako na podzim. Pár hráčů po zranění je zpět, do toho přišli nějací mladí, navíc ještě máme příslib získat z Košťan Mergla, to bude posila. Musí si to teď sednout a uvidíme."

Výmluvy na únavu? Můžou za to novináři, tvrdí kouč Teplic Frťala

Chtěl by Duchcov bojovat o postup? Aktuálně na něj ztrácí šest bodů. „Samozřejmě, že chceme do I. A třídy, historicky tam určitě patříme. Ale vedení nás netlačí. Výhodou může být, že o postup se může rvát víc týmů, poztrácejí mezi sebou. My ale musíme jen vyhrávat, pokud se o postupu budeme bavit."

To v Rašovicích, které jsou v krajské soutěži nováčkem, mají zcela opačné starosti. „Po postupu odešli hráči, kteří nás táhli. Jsme oslabení, lepíme to. Snažíme se získat někoho nového, nějaké posily, ale je to těžké. Na Chomutovsku hraje B třídu snad pět celků, tak těch hráčů je málo. Pro nás je zkrátka krajská soutěž oproti okresu velký skok," hlesl kapitán Jan Vojč.

Kde chodí na fotbal nejvíce lidí podle počtu obyvatel? Budete překvapeni

Jedním dechem ale ubezpečil, že Rašovice boj o záchranu I. B třídy rozhodně nevzdávají. „Budeme se snaži a bojovat ze všech sil. Dohrávku se silným soupeřem jsme nezvládli, ale je před námi ještě spoustu zápasů. Rozhodovat budou duely s týmy, které jsou v dolní polovině tabulky. Věříme v sílu domácího prostředí!"

Rašovičtí začali zimní přípravu už v lednu, za sebou tak mají náročný dril. „Chtěli jsme co nejvíce zamakat na fyzičce. Bohužel nás potkala různá zranění a nemoci. Kvůli tomu jsme v únoru museli zrušit dva přáteláky. Snad se s tím teď popereme. Nemáme sice takovou kvalitu jako ostatní, ale máme kanonýra Václava Spurného, tomu věříme. I proti Duchcovu měl pár šancí, tak snad je příště dá," zakončil Vojč svůj pohled na situaci v mužstvu.