Svěřenci trenéra Radka Prchala brali nejprve dva body za výhru na penalty nad Černovicemi, bod získali na horké půdě v Proboštově a v sobotu před vlastními diváky porazili rezervu Mostu. Bylo to vůbec jejich první tříbodové vítězství této sezony! „Jsme moc rádi, že se nám takhle daří. Ztrátu na Žatec, který je nad námi, máme sedmibodovou, takže musíme makat. Jaro ještě bude dlouhé," ví zimní posila Jaroslav Kasjan. Právě on dal Mostu šest minut před koncem vítěznou branku.

„Ten gól padl po povedené akci po lajně, odkud přišel milimetrový centr od Pepy Kotrby. Já to měl už jednoduché, jen stačilo nastavit hlavu. Potěšilo to o to více, protože tuhle akci jsme trénovali a rozebírali," září po víkendu Kasjan.

Krupka byla v sobotu lepší, vytvořila si několik šancí, které ale zahodila. „Celkově jsme měli navrch. Soupeř měl jen jednu standardku, ze které dal gól. Druhou půli už jsme ale ovládli a skóre jsme otočili. Tyhle tři body pro nás znamenají hodně, vždyť jsme porazili tým z první pětky tabulky."

Podle Dominika Hlouška byly důležitými pilíři výhry soudržnost a nasazení. „Trenér Prchal chce hrát rychle, agresivně a běhavě. Na hřišti se to snažíme plnit. Podle mého názoru je takový styl super i z pohledu fanoušků."

Svého kouče oceňuje i Kotrba. „Od podzimu se toho změnilo hodně. V kabině je výborná atmosféra, všichni makáme, chodíme poctivě na tréninky. Všichni do toho jdeme na sto procent a plníme, co nám trenér řekne. On má na tom všem velkou zásluhu."

Také Kasjan s Hlouškem vnímají pozitivní atmosféru v kabině. „Oproti podzimu kabina funguje. Parta je s kluky dobrá," tvrdí Hloušek. Všichni jsme na stejné vlně. Tým je mladý, parta super," líbí se Kasjanovi.

Krupka ale ještě nemá vyhráno, stále je před ní spousta práce. „Trápí nás hlavně koncovka. A občas děláme zbytečné fauly, po kterých soupeři můžou skórovat. Ale předností je týmovost a to, že makáme jeden za druhého," doplňuje Kasjan.

Josef Kotrba ubezpečuje, že se svými spoluhráči dál půjde vyšlápnutou cestou. „Vidíme, že když bojujeme a nic nevzdáváme, tak se to vyplácí. Určitě v tom budeme pokračovat." Odhodlání je cítit i z dalších krupských fotbalistů. „Chceme udržet krajský přebor. Je to náš cíl, kterého se budeme držet až do posledního zápasu této sezony," hlásí Dominik Hloušek.