Přestože jste měli výborný vstup do jara, krajský přebor se vám nakonec nepovedlo zachránit. Proč se poté už tolik nedařilo? Podle mě to bylo i tak z naší strany vydařené jaro; tým se stmelil, dokázali jsme hrát vyrovnaně s každým soupeřem. To, že se občas nezadařilo, to k fotbalu patří, chyby jsou alfou a omegou fotbalu. Ztrátu z podzimu bylo těžké dohánět.

Upínali jste se pak ještě k tomu, že se nějaký tým nepřihlásí, nebo jste už byli smíření s pádem?

Bojovali jsem do posledního zápasu, důležité je pořád věřit. S osou týmu jsem hovořil o možném pádu do nižší soutěže, byli jsme na to připraveni, smířeni s tím a na nic se neupínali. Soustředili jsme se jen na náš výkon.

Co ten sestup pro Krupku znamená? Bere to jako malou sportovní tragédii, nebo spíš jako restart? Nebo pro vás není zase až tak důležité, jakou soutěž hrajte?

Tragédie to určitě není, tak to nevnímáme. Je to pro nás nový začátek, šance navázat na jarní část, jen s lepší startovací pozicí.

Atmosféra v Krupce | Video: Deník/František Bílek

Po sestupu většinou následují odchody. Jak jste na tom vy? Podařilo se vám udržet hráče? Nebo někdo odešel?

Osu týmu jsme udrželi, odešel vlastně jen Jára Kasian zpět do Unčína. Ostatní kluci měli také mnoho nabídek, ale řekli jsme si, že když je dobrý proces a parta, tak proč to nezkusit další sezónu.

Kdo naopak přišel a co si od posil slibujete?

Podařilo se nám získat Karla Jelena, dlouholetou oporu Srbic. Také Tomáše Künzla, který přišel z Německa, z týmu VfB Schöneck. Tomáše znám, společně jsme trénovali v FK Teplice mládež, hodí se do našeho herního stylu. Další posilou je Filip Balada, kterého jsem trénoval v mládeži. Když se mi tento hráč ozval, byl jsem moc rád a neváhal jsem ani minutu. Všichni se k nám do kabiny charakterově hodí, určitě budou platnou posilou, jsou to kvalitní hráči.

Budete po změnách silnější než na jaře?

1.A třída má svou kvalitu, lehké to nebude, ale doufám, že ano.

Změníte v A třídě styl hry? Jak byste se chtěli prezentovat?

Velké změny nejsou v plánu, máme mladé mužstvo, které chce vyhrávat. Za ten půlrok kluci hodně narostli. Fyzicky jsme na tom moc dobře. Určitě ale půjdeme hlouběji do taktiky.

Bude cílem Krupky postup, nebo spíš stabilizace?

Nebudeme předbíhat, ale začne se nám určitě lépe, když jsou všechny týmy společně na startu. Samozřejmě by bylo fajn se vrátit, tak uvidíme.

Jak vypadá letní příprava, kolikrát v týdnu trénujete, jaká je tréninková morálka a docházka?

Letní příprava začala velmi brzy, individuální plán jsme hráčům poslali už 28. června. Opět musím kluky pochválit, protože všichni ho plnili na sto procent. Takových fotek jsem neměl ani z vlastní dovolené. Na hřišti jsme se sešli kompletně, až na pár výjimek, 17.července. 20. července jsme se účastnili turnaje v Ledvicích, kde jsme obsadili třetí místo. Dále byla v plánu ještě dvě domácí utkání. Tréninková morálka je dobrá. Ti, kteří ještě odpočívají na dovolených, plní individuální plány tam.

Co vám příprava ukazuje?

Především to, že se kluci na to nevykašlali a plány plnili, oni vědí, že bych to poznal a dal bych jim potom co proto.

Kteří hráči by měli být na podzim oporami?

Každý z nás se nějak podílí na úspěchu, proto vám na otázku nedokážu odpovědět. Jsme jeden tým.

V Krupce je dlouhodobě problém v malém počtu diváků, kteří na fotbal chodí. Budete se snažit je nějak přitáhnout marketingově? Nějaké novinky pro ně chystáte?

Areál je velký, a i když by přišlo 150 - 200 diváků, tak se to tam ztratí. Já bych si přál, aby na kluky chodilo co nejvíce lidí, zaslouží si to. Podpora diváků by se nám hodila. Nalákat je můžeme na hezký fotbal. Rozšířit by se také měla nabídka občerstvení.