Prchal je spokojený i s posílením mužstva. Pryč je pouze Zikmund, který na podzim v Krupce hostoval ze Srbic, jinak je v kádru několik nových tváří. Proti Černovicím hráli v základu Kasjan se Soběslavem, kteří přišli z Unčína, a také Hájek s Šípkem, kteří už krajský přebor znají ze svých předchozích působišť. „Tito hráči se typologicky do FK Krupka hodí. Tréninky a fotbal je baví, a to je to nejdůležitější. Když jsou na hřišti, nechají tam všechno. Takže můžeme říct, že jsou skutečnými posilami," oceňuje Prchal.

ANKETA: Bude rozhodovat každý hlas. Tři kluby se řežou o celkové prvenství

Jak Kasjan a Soběslav zvládají skok z okresního přeboru do krajského? „Jára a Jirka s týmem absolvovali celou zimní přípravu. Jejich fyzický fond je obrovský. Starší hráči Kotrba, Hloušek a Kubný jim hodně pomohli. To kluci vnímají a tím pádem pro ně nebyl přechod tak těžký."

Krupka má nyní kádr uzavřený, ještě by ale přivítala posil na pozici brankáře, přestože Stoklasa, současná jednička, podává stabilní výkony. „Viktor je kvalitní brankář, ale konkurence by se hodila," objasňuje záměr krupský kouč.

Proti Černovicím poslední tým tabulky vstoupil do jara na srbické umělé trávě. Ta krupská totiž nesplňuje požadavky pro odehrání mistrovských utkání. Co bylo podle Prchala klíčové k dvoubodovému úspěchu? „My k Černovicím přistupovali s respektem, mají v týmu kvalitní hráče - Gedeona a jiné. Hráčům jsem v týdenním mikrocyklu řekl, v jakém rozestavení nejspíše bude soupeř hrát a jak zareagovat. Celý mikrocyklus byl o Černovicích," líčí Prchal.

Krajský přebor nebudeme zachraňovat za každou cenu, říká předseda FK Krupka

Samotné utkání bylo vyrovnané, rozhodovaly detaily. „Vycházeli jsme ze zápasů z přípravy. Víme jaké jsou naše slabé stránky, proto jsme si v kabině řekli, že se budeme snažit být více na míči. První poločas se to podařilo, nepustili jsme soupeře do hry, bohužel se nám na to nepodařilo navázat v poločase druhém. Jsme ale hrozně rádi, že jsme nakonec uspěli v penaltovém rozstřelu. A Černovicím děkujeme za skvělou zkušenost."

V Proboštově Krupku umělka nečeká, což bude oproti zimnímu drilu a úvodnímu zápasu velká změna. „Od pondělí trénujeme na přírodním povrchu. Na Proboštov se těšíme, je to derby. Já osobně mám k Proboštovu velmi kladný vztah. Pojedeme tam v roli outsidera a s pokorou. Víme, jaká je naše pozice v tabulce, ale pravda leží na hřišti."

Bílina se konfrontovala s týmy z krajského přeboru. Procházka viděl nedostatky

Krupští se připravují na bouřlivé prostředí a nátlakový fotbal domácího celku, který v prvním jarním kole vyhrál na penalty v Neštěmicích. „Proboštovu to domácí prostředí dodává sílu, má výbornou základnu fanoušků. Fotbal v Proboštově lidi baví. To, s jakou taktikou a rozestavením si nechám pro sebe, ale mohu říct, že vždy reagujeme až podle toho, s čím přijde soupeř." Co bude velkou zbraní po bodech hladového týmu? „Máme hodně mladé mužstvo, asi jedno z nejmladších v soutěži. Díky tomu pro nás není problém náročnější a běhavý styl."

Přestože Krupka se na tři body přiblížila poslednímu Jílovému, Prchal je nohama na zemi. „Čeká nás hromada práce, nerad bych předbíhal. Ani nevíme, kolik týmů bude sestupovat. Bez ohledu na to, jak to bude, dáme do jara vše!" slibuje krupským fanouškům.