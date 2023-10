Krupský Jiří Zigmund, který do mužstva přišel po několika odehraných kolech, litoval ztráty dobře rozehraného souboje. „Máme mladý tým, to se časem projevilo. Nemáme dost zkušeností. Navíc nám odešla fyzička, protože trénujeme třeba v šesti lidech, to prostě není dobré."

Sedláček vypíchl i další skutečnost, která přispěla k obratu vývoje utkání. „Luděk Altman chce hrát za každé situace fotbal. Je to typ trenéra, který se nikdy neuchýlí k nějakým nákopům, k betonu. Kdyby to Krupka pak zkušeně zavřela, tak by to asi pro nás bylo těžší."

Vítěznou branku Oldřichova dal Daniel Zícha, posila z Loun. „Po zranění přišla jeho šance. Poctivě trénoval, dobře se připravil. S Pourem bude vepředu pro soupeře hodně nebezpečný," těší se Sedláček na další útočné rejdy zmiňované dvojice.

Krupka dál čeká na první bod, na posledním místě se jí nedýchá dobře. „U řady kluků vidím, že už pracuje hlava, jsou odevzdaní. Ti zkušenější chtějí pořád bojovat, mají vůli. Jenže někdy se mezi sebou při zápase dohadujeme, to není dobré. Musíme zvednout hlavy, začít pořádně trénovat, zlepšit svůj přistup," našel Zigmund recept na první body.

To v Oldřichově vládne pohoda, mužstvo trenéra Bory Matouše má po deseti kolech slušných osmnáct bodů. „U nás je to o lidech, o partě. Máme tu pár navrátilců, kteří zjistili, že jim je tu nejlépe, šli zase za Borou. Navíc máme široký a kvalitní kádr; nikdo se neurazí, když třeba dva zápasy sedí. A když prostřídáme, tak nejde v průběhu zápasů kvalita dolů. To je naše velké plus, díky kterému porážíme soupeře, kteří v tomto ohledu na tom nejsou až tak dobře," pochvaloval si Pavel Sedláček.

TJ Oldřichov - FK Krupka 4:2 (1:2). Branky: 32. Kočí, 58. Pour, 68. Zícha, 71. Schubada (vlastní) - 5. Kubný, 20. Zigmund. Rozhodčí: Bican - Čáka, Papcun. ŽK: 2:5. Diváci: 100.