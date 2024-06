PODÍVEJTE SE: Volné přestupní okno skončilo. Kdo komu utekl a kolik to stálo?

Podle sportovního manažera byla a je v Lounech dobrá parta, ani trenérovi Schettlovi nic nevyčítá. „Na partě si zakládáme, ta fungovala. Trenérovi děkujeme za odvedenou práci. Choval se jako profesionál. I když ještě trénoval v Klášterci, byl u nás čtyřikrát v týdnu, nevynechal žádný zápas ani trénink. Je to skvělý chlap, rozloučili jsme se v dobrém."

Ze sestupu do krajského přeboru se Beneš snaží nedělat tragédii. „Sestupy, postupy, je to fotbal. Ale nebudeme chodit okolo horké kaše, chceme se hned vrátit. Přeji si to všichni v klubu včetně sponzora. Prostě není kam uhnout, půjdeme si pro postup."

Kádr příliš změn nedozná, kromě odchodů, které se ale dají spočítat na prstech jedné ruky, přichází čtveřice Suchý, Kolář, Hrubý, Hirschkorn z Brné. Ta coby lídr nejvyšší krajské soutěže po rozepři uvnitř klubu své účinkování na fotbalové mapě ke konci sezony ukončila. Z Brné přichází do Loun i kouč Martin Vrtiška, jenž v ní působil jako sportovní manažer; v minulosti trénoval například v Krupce nebo Ústí nad Labem.

„O nových hráčů si slibujeme zkvalitnění kádru a věříme, že zapadnou do party. Z trenéra máme dobrý pocit, má do práce chuť a chce našemu klubu pomoct k návratu do divize," tvrdí Beneš.

„Ambice jsou jasné, chceme se okamžitě vrátit do divize. Krajský přebor dobře znám, působím v něm už několik let," říká Martin Vrtiška, nový trenér FK Seko Louny.

Kádr je podle něho v Lounech kvalitní a rozhodně by měl figurovat na špičce soutěže. „Nechceme do něho příliš zasahovat. Posílení musí být citlivé. Odejdou dva tři hráči, nějací noví přijdou. To kvarteto z Brné, které znám už z Krupky, jsou hodně kvalitní. Navzájem si věříme. Kluci zapadli do kabiny, jsou charakterově dobře nastavení. Celkově mám z lounského týmu velmi dobrý pocit."

Vrtiškovi prý už chybělo trénování. „Manažerská funkce má svá specifika. Já jsem rád v kontaktu s hráči, styk s kabinou mi scházel." Jaký styl fotbalu chce s Louny hrát? „Hlavní je, aby všichni kluci chodili na tréninky, to pak zhodnotí v zápasech. Mám rád hráče, kteří udělají kličku v první minutě, ale i v té poslední. Prostě musí vydržet fyzicky, to je základ."

Rozčílit ho dokáže nezodpovědnost a lajdáctví. „Mám rád poctivost. Když fotbalisté nechají na hřišti všechno, když makají pro svůj klub a mají ty nejvyšší cíle."

Louny čekají v krajském přeboru dvě velká derby, po letech se znovu utká s Žatcem a Dobroměřicemi. „To bude pro hráče svátek. I já se na tyto duely těším," přiznává Martin Vrtiška. „Hlavně zápasy s blízkými Dobroměřicemi jsou výjimečné. Pochopitelně i s Žatcem, ale Dobroměřice jsou od nás dva kilometry. Čekám velké návštěvy," dodává Beneš.