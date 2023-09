Co se na Kyselce stalo? „Michal Junek z osobních důvodů ukončil své působení v pozici trenéra áčka. Zároveň také skončil i u mládeže. Za několik let tady odvedl kus práce jak v mládeži, tak u týmu dospělých. Jsem si jistý, že jako trenér neřekl poslední slovo," děkuje Junkovi šéf FK Bílina Petr Procházka.

Na trenérskou lavičku usedla osvědčená dvojka Gessel - Zahradský, která spolu před časem vedla sousední Ledvice. „Dušan je bílinský patriot, Petra znám dlouhou dobu, už u nás trénoval brankáře. Věřím, že pod jejich vedením budeme dosahovat dobrých výsledků. Cíle máme stále nejvyšší," ubezpečuje Procházka.

Gessel je za nabídku rád. „Na fotbal jsem se jezdil dívat, ale už mi chyběly ty emoce, kabina. Když jsme s Dušanem končili v Ledvicích, řekli jsme si, že výhledově budeme trénovat zase spolu. Měl jsem nabídky z Krupky nebo z Loun, abych tam šel k béčku, ale vždy to byla nabídka jen pro mě."

Se Zahradským je Gessel na stejné lodi. „Slovo nás obou má stejnou váhu. Dušan je výborný parťák," potvrzuje bývalý gólman. To, že spolu působili v Ledvicích, které jsou tradičním bílinským sokem, prý není problém. „Vzájemné zápasy jsou z obou stran vyhecované, to ano. Jinak je ale vše v pořádku, není to rivalita Sparta versus Slavia. Já mám radost, že jsou Ledvice teď v krajském přeboru, fandím jim. Mám tam spoustu kamarádů a nemyslím si, že by mi někdo zazlíval práci v Bílině."

V jakém stavu Gessel našel bílinský kádr? „Myslím, že v dobrém, Michal Junek odvedl kus kvalitní práce. Jen je trošku horší fyzička, tu doženeme až v zimní přípravě. Jinak je tým složený dobře; jsou tu zkušení hráči jako tradiční kanonýr Tůma, Ulip, Smrž, Pechar v bráně nebo lídr kabiny a kapitán Baran. Okolo nich je rychlé mladí, kádr je opravdu dobrý," pochvaluje si nový bílinský kouč.

První utkání, které společně se Zahradským odkoučoval, ale ideální nebylo, přestože skončilo výhrou 4:1. „Kluci asi byli přemotivovaní, vůbec jim to nešlo. Pak jsme museli střídat tři hráče, kteří byli de facto zranění, obraz hry se změnil. Hra dostala šťávu, lépe se na to koukalo. Mojžíř jsme nakonec porazili, ale myslím si, že náš tým má na to, aby hrál kvalitnější fotbal," soudí Gessel.

V sobotu bude hrát Bílina v Dobroměřicích, které jsou bez ztráty kytičky první; půjde o souboj lídra tabulky s korunním princem. „Máme před Dobroměřicemi respekt, podělaní ale nejsme. Chceme vycházet ze zabezpečené obrany, ale nechceme před Pecharem zaparkovat nějaký ustrašený autobus. Do Dobroměřic jedeme vyhrát!" velí Petr Gessel.