Navíc se mu vrátil Dědič, který byl jedním z hráčů, kteří ve volném přestupovém okně zamířili do Krupky. „On měl od nás příslib, že může po dlouhých letech věrných služeb změnit působiště. Kernera se Skrčeným nám ale Krupka vzala. Hlavně teda Kernera, ten přesun se udál až poslední den v přestupovém okně. Šlo o to, že nám nic neřekla, prostě nám ty dva hráče ukradla. Trošku ta pachuť v nás pořád ještě je," přiznává šéf TJ Oldřichov František Schrenk.

První vzájemný duel se obešel bez incidentů, Schrenk věří, že i tentokrát všichni zúčastnění ovládnou své nervy. Se stejnými očekáváními vyhlíží střetnutí i krupský kouč Luděk Altman. „Snad to bude v pohodě. Těšíme se na pěknou fotbalovou bitvu."

Zatím ale není jasné, kde se odehraje. „To počasí naše rozhodování komplikuje. Chtěli bychom hrát za každou cenu na trávě, umělek bylo dost. Ale když to bude měkké, tak bude trpět fotbal. Prioritou pro nás je hrát na našem hlavním hřišti, ale pravděpodobně duel přesuneme na zadní plochu, kde je lepší drenáž. Navíc jsme hřiště před dvěma lety rozšiřovali, tak splňuje potřebné parametry," přibližuje Schrenk.

Jak se oba týmy chystaly na jaro?

Krupka v zimě přišla o několik hráčů, na jaře chce dát šanci mladým. „Cílem je mít co nejdřív takový počet bodů, který by znamenal jistotu záchrany," přibližuje Altman, který je v roli hlavního kouče první sezonu.

Z šestého místa mají Krupští dobrou výchozí pozici, na spodek tabulky počítají velký náskok. Altman se bude muset obejít bez zmiňovaného Dědiče, který se rozhodl vrátit do Oldřichova, Ústí má zájem o kapitána Seidla, odešli i další hráči. „Ale mám slíbenou hráčskou výpomoc. Zatím jsme z našeho dorostu vzali Dominika Horvátha, jeví se slibně," informuje krupský trenér.

Jarním cílem kromě rychlé záchrany bude také zabudovávání mladíku do sestavy. „V dorostu ještě máme pár šikovných kluků, kteří v létě budou přecházet do kategorie dospělých, tak je chceme vyzkoušet,“ říká Altman.

Během zimní přípravy hráči Krupky plnili tréninkové jednotky k jeho spokojenosti. „Makali. Co se přípravných zápasů týče, tak pochopili, co jsme po nich chtěli. Sice tam občas byly nedorazy, ale to pramenilo z toho, že něco pro kluky bylo nové. V generálce jsme prohráli v Bílině 0:2, ale měli jsme pár slušných šancí, nebyl to špatné."

To Oldřichov generálku neabsolvoval, jen béčko si zahrálo proti nově vznikajícímu celku FK Louka u Litvínova, mladíky porazilo 9:0. Posledním duelem před ostrým startem tak zůstává zápas proti Ervěnicím-Jirkovu, který mužstvo kouče Bory Matouše vyhrálo 5:1.

Plánem Oldřichova je nenamočit se do záchranářských prací. Těch si vloni užil až až… „Líbilo by se nám hrát slušný prostředek. Kádr na to máme. Posílili jsme o Martina Sukdoláka z Bíliny, přišel Dědič. Jinak vše zůstalo vesměs stejné, nikdo neodešel. Věříme, že střeleckou formu z podzimu bude mít Bartko. Jsme optimisti," usímívá se Schrenk.