Právě Eminger s Šandou a ještě Danielem Poštou patří k nejlepším střelcům Baníku, který v I. A třídě bojuje o postup do krajského přeboru. „Základní část jsme vyhráli, teď hrajeme nadstavbu, kterou také chceme ovládnout. Všechny týmy mají kvalitu. Našim největším soupeřem jsou Černovice, ty jsou vážně dobré," chválí Eminger.

Poslední dobou ale bývá i on chválený. Ve Spořicích přispěl svým barvám čtyřmi góly k výhře 10:0, v sobotu jednou brankou k vítězství 6:1 nad Trmicemi. „Já se cítím dobře, tenhle rok mám jeden z nejlepších, co jsem kdy měl. Proti Spořicím mi to sedlo, ale nebylo to jen o mně, ale o celém týmu. Bez nich by to takové nebylo," říká skromně střelec, jenž do kasy přispívá za hattrick padesátikorunou.

Sní o tom, že bude hrát fotbal jako profesionál, sám ale dobře ví, že je před ním velká porce práce, aby se svému cíli alespoň přiblížil. „Vím, že mám slabiny ve fyzičce, tak chodím ve volném čase často běhat. Hodně mě učí naši trenéři Verbíř a Rollinger, máme jedny z nejlepších koučů, co můžeme mít."

Libor posledním rokem studuje střední školu v Krupce. Rád plave, jezdí na kole, v hlavě má ale především fotbal. Z fotbalové rodiny ale není, i když jeho táta fotbal za mlada hrál. Právě pro tátu a celou svou rodinu hraje. „V hledišti mi drží palce. A ještě kamarádi a další příbuzní."