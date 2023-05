Bylo to jeho první utkání za duchcovskou rezervu, pravidelně totiž nastupuje za áčko v nejnižší krajské soutěži, kde je jeho spoluhráčem i trenérem František Macháček. Ten má pro něj jen slova chvály. „Pavel je pro mě důležitý článek týmu. Je klidný, spolehlivý a hlavně fotbalový. Je to zkušený borec, ke kterému mám velkou úctu. Budu se ho snažit přemluvit v pokračování kariéry."

Giňa si v 22 letech zahrál za Teplice, ve druhé lize v jejich dresu nastoupil ke třem zápasům. Většinu své kariéry spojil s Duchcovem, byl ale i v Košťanech, Proboštově, Srbicích, Lomu, Ledvicích či Lahošti.

„Znám Pavla ze společného působení v Ledvicích. Snažil jsem se ho přivést zpět do Duchcova, když jsem tady začal trénovat. „Má výbornou levou nohu, o pravou se jen opírá. Vyniká také orientací před soupeřovo brankou, klidem na míči. Pár výhrad bych k němu měl, ale to mám ke každému hráči. Nerozlišuji, jestli mu je padesát nebo dvacet. Skvělé je, že všechny výhrady Pavel bere, tak by to mělo být."

V kabině sedí Macháček právě vedle Gini, svého svěřence, spoluhráče a kamaráda má tak pořád na očích. „Stejně jako má klid na míči, tak je klidný i v kabině. Občas nějaká hláška od něj padne, takže spíš poslouchá moje různé popichování," zubí se duchcovský hrající kouč.

Oceňuje také jeho stoprocentní připravenost na zápasy, která jde ruku v ruce se zmiňovanou spolehlivostí. „Ještě bych rád zmínil, že svým nasazením jde příkladem mladým. Je to zkrátka borec, snad za nás bude na této úrovni kopat co nejdéle," přeje si František Macháček.