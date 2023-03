Duchcov se opět musel obejít bez několika vykartovaných hráčů, stále ho trápí i zranění. „Je to obehraná písnička, ale hodně nás tyhle věci brzdí. Jinak jsme nehráli špatně. Byl to vyrovnaný zápas. Lenešice na rozdíl od nás alespoň jednu šanci využily. Musím vyzdvihnout naši hru, všichni to odmakali, bohužel ne až do úplného konce," mrzí hrajícího kouče Františka Macháčka bodová ztráta.