V sobotu do derby proti Novosedlicím naskočit nemusel, tentokrát se mu totiž tým sešel. „Ideální stav. Takhle kdyby to bylo pořád, tak jsme nahoře. Teď to nějak dohrajeme, vidím to aspoň na čtyři výhry, protože bychom se měli už scházet, a pak uvidíme," říká dobře naložený kouč.

K dobré náladě má důvod, jeho celek soupeře ze spodu tabulky porazil jasně 4:1. „Přistoupili jsme k utkání dobře, rychle jsme si vybudovali tříbrankový náskok. Vypadalo to na debakl, na osmičku, desítku, ale pak jsme trošku ubrali plyn, Novosedlice se zlepšily, trošku se to prostřídalo. Ale jsem spokojený."

Duchcov se spoléhá na zkušenosti svých hráčů, vzadu je to Barnat s Kubánkem, uprostřed Phan s Holubičkou, v útoku s přehledem zvládne zasočit padesátníkem Giňa. „Na ně je spoleh. Bohužel někteří mladší to nemají v hlavě až tak srovnané. Uvidíme, jak do budoucna, ale chtěl bych tu opravdu hlavně zodpovědné lidi. My vybíráme kluky podle toho, jestli jsou to srdcaři, peníze jim za fotbal nedáváme, i když bychom je měli. Ale podle mě B třída není o penězích. A budeme muset vybírat podle zodpovědnosti. Možná budeme lovit v okresních soutěžích, i tam jsou kvalitní hráči," myslí si Macháček.

Proti Novosedlicím ho potěšili i mladší, například Procházka a Zima. „Vepředu hrál dobře Orlt, dal dva góly. Celkově tentokrát musím jen chválit."

V příštím kole hraje Duchcov Málkově, Macháček půjde do hry. „Už mám hlášenou absenci, takže naskočím po bok Barnata, vzadu bude spolehlivost."

FK Duchcov - FK Novosedlice 4:1 (3:0). Branky: 27. a 78. Orlt, 7. Procházka, 30. Holub - 75. Karlík. Rozhodčí: Živnůstka - Klimpl, Kuriljak. Bez karet. Diváci: 100.