Duchcov nebyl po čtyřech výhrách tentokrát ve své kůži. Výkon, který proti Údlicím podal na svém náhradním hřišti v Lahošti, byl podprůměrný, neomlouvá ho ani řada absencí. To uznává i 46letý domácí veterán Jan Barnat. „Hráli jsme dobře tak 25 metrů od soupeřovy brány. Pak už to bylo špatné; finální přihrávky nám nešly a když už jsme běželi sami na bránu, tak jsme se snad třikrát nechali dostihnout." K překvapivé porážce favorita ale možná přispěl i sudí Martin Prágl, který Duchcov ošidil o opakování penalty.

Opakování penalty

Chyby při vbíhání hráčů do vápna při penaltě

Pravidlo poruší spoluhráč hráče provádějícího pokutový kop:

- rozhodčí nechá pokutový kop provést a

• jestliže míč skončí v brance, nechá pokutový kop opakovat

• jestliže míč neskončí v brance, rozhodčí přeruší hru a naváže ji nepřímým volným kopem ve prospěch bránícího družstva v místě, kde došlo k porušení pravidla.

Pravidlo poruší spoluhráč brankáře:

- rozhodčí nechá pokutový kop provést a

• jestliže míč skončí v brance, branku uzná

• jestliže míč neskončí v brance, nechá pokutový kop opakovat.

Pravidlo poruší hráči bránícího i útočícího družstva:

• rozhodčí nechá pokutový kop opakovat

Urostlý Barnat, který má zkušenosti z tehdy druholigového Ústí nad Labem, ji proměnil ve 20. minutě, jenže Prágl ji pro vběhnutí duchcovských hráčů neuznal. A co víc, místo opakování penalty nařídil proti Duchcovu nepřímý kop. Jan Barnat rozhodnutí arbitra dodnes nepochopil. „Podle pravidel se měla penalta opakovat. I Práglův asistent Jan Čada se divil, že má zvednutou ruku a píská nepřímý kop pro hosty. Hlavní se se svým asistentem ani neporadil."

Barnat má pravdu, pohled do Pravidel fotbalu FAČR říká, že v případě proměněného pokutového kopu, během kterého vběhne předčasně do vápna minimálně jeden ze hráčů útočícího mužstva, se penalta opakuje. Nepřímý volný kop by byl ve prospěch bránícího celku nařízený jen tehdy, pokud by při vběhnutí hráče útočícího družstva nebyla penalta proměněná.

„Nejlepší na tom všem je, že o poločase se rozhodčí Prágl nechal slyšet, že ví, že to podělal," krčí Barnat bezmocně rameny. „Já ho znám i z futsalu. Je to neskutečně negativní člověk. I u nás převedl naprosto nevídané arogantní chování. Navíc skoro vůbec neběhá, téměř vše píská na dálku," nebere si opora Duchcova servítky.

Rozhodčí Martin Prágl přiznává, že se dopustil přehmatu. „Pískám třicet let. Chyby se občas stanou, tohle byla jedna z nich. Za dvě minuty jsem věděl, že jsem chyboval. S asistentem jsem se neradil, to byl mladý, začínající kluk. Dal jsem na sebe, ale bohužel chybně. Omlouvám se. Ale odmítám, že bych byl arogantní, to ne."

Prágl navíc zapomněl uctít před výkopem památku tragicky zahynulého rozhodčího Lukáše Vlka. „Sekretář krajského svazu Karel Rouček posílal o té tragické události informace a všechny sudí žádal o uctění památky. Jenže u nás ji rozhodčí při nástupu nevyhlásil. My mu to přeci nebudeme připomínat, instrukce určitě měl. Vlastně ani nezkontroloval výstroj a vybavení hráčů. Pak rozhodcovská trojka jela do Proboštova, kde minuta ticha trvala 18 vteřin!" zlobí se Barnat. „I tohle je moje chyba. Prostě jsem na to zapomněl. Je mi to vůči kolegovi Vlkovi a jeho rodině líto," kaje se nešťastný rozhodčí.