Už 14 let se pyšní hymnou, která se líbí hráčům i fanouškům. Duchcov ji ale poslední dobou nehraje tak často jako v minulosti, sportovní manažer David Špet ji totiž zapomíná pouštět. „Mám toho hodně, jsem na to sám. Když si vzpomenu, tak ji pustím, je fakt povedená. Dřív jsme měli svého DJ, teď je vše na mě," kaje se duchcovský srdcař, který má na vzniku klubové hymny prsty.

FK Duchcov | Video: Deník/František Bílek

„Domlouval jsem ji s Radkem Vondráčkem, kytaristou tehdejší bílinské skupiny Grock, která ale už dnes neexistuje. Text jsem víceméně nechal na kapele, jen jsem chtěl, aby tam byl zmíněn i Slovan, což je dřívější název, a klubové barvy. Zakázka klub přišla na osm tisíc korun," líčí Špet.

„Je pravda, že jsem měl volnou ruku, byť zmíněné atributy byly součástí zadání. Klubové barvy i Slovan jsem do textu zapracoval. Jako bývalý aktivní fotbalista jsem měl k takové zakázce blíž než jiní sportem nezasažení hudebníci, takže se mi na ní pracovalo dobře," loví v paměti Vondráček.

„Při tvorbě jakékoli sportovní hymny je autor už samotným tématem nucen použít různá klišé, proto je snadné sklouznout k jakémusi patosu, který ve výsledku působí trapně. Je to o tom, uchopit ta klišé rozumně a ve zdravé míře. Zda se to v mém případě povedlo, však musí zhodnotit nezaujatý posluchač, což já nejsem. Skutečnost, že FK Duchcov ´mou´ hymnu užívá již 14 let, mi však napovídá, že to tak hrozné není," říká současný kytarista skupiny Wanastowi Vjecy revival.

Ochotně přibližuje, jakým způsobem fotbalovou skladbu napsal. „Pro mě to byla výzva. Kývl jsem a kapela souhlasila. Pokud si dobře pamatuji, tak za noc jsem měl hotový text a hudební formu. Představu o výsledku jsem měl celkem jasnou. Mé tehdejší kapele jsem skladbu přednesl, pak jsme ji nazkoušeli. A ve studiu byla nahraná za jeden den."

Točilo se v ústeckém studiu Českého rozhlasu, Vondráček si dokáže představit, že by písničku nyní nahrál jinak. „Když ji poslouchám, tak si říkám, že bych její technickou produkci zvládl podstatně lépe. Nicméně i po těch letech mohu střízlivým okem zkonstatovat, že na mě působí celkem dobrým dojmem."

A dobrým dojmem působí i na hráče FK Duchcov. Trenér a často stále ještě aktivní fotbalista František Macháček si jí občas prozpěvuje přímo na hřišti. „Ale jako trenér na to na střídačce nemám ani pomyšlení," říká upřímně. „Je pecková. Nejlepší je jí slyšet, když se nastupuje, to člověka nažhaví. Je super mít vlastní hymnu. Nejlepší je refrén Duchcov heja hej!"

Brankáře Lukáše Koubu nejvíc vybičují slova o klubové věrnosti. „Za vlajku modrobílou budeme bojovat. A dobré je také to, že když Duchcov někde body ztratí, tak příštího soupeře zase svlíkne z gatí," směje se duchcovský gólman. „Refrén je ale nejúdernější. Já tu písničku slyšel poprvé v klubovně po nějakém vyhraném zápase. Ani jsem neměl ponětí, že nějakou hymnu máme. A hned se mi líbila!"

I Koubu mrzí, že klubový vedoucí hymnu už nepouští tak často jako v minulosti. „To se hrála i po gólu. Klidně bych zase bral, kdybych ji slyšel během zápasu několikrát."

Na závěr ještě perlička: Vondráček zmínil, že v mládí sám fotbal hrál. Ale nikoli za Duchcov, ale za Bílinu! „Kromě toho, že jsem se narodil v duchcovské porodnici, nejsem s Duchcovem nijak spjatý. Kdybych měl v minulosti možnost napsat hymnu pro Bílinu, možná by to polechtalo mé fotbalové ego víc, ale byl jsem osloven Duchcovem… Každopádně jsem za tuhle zkušenost rád," uzavírá bílinský hudebník.