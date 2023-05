„Na hřišti se nedaří, odráží se to do výsledku. Pokaždé jdeme do zápasu s tím, že to zlomíme, bohužel to zatím nejde. Snažím se povzbuzovat, říkáme si, že se to dobrým výsledkem otočí. Přejeme si to my, hráči, přejí si to trenéři. Snad se brzy všichni dočkáme."

Debakl v Proboštově svěřenci koučů Mojžíše a Junka překlenuli domácí výhrou 2:1 nad Novým Sedlem, pak zaváhali ve Šluknově (1:2 po penaltách) a 0:2 doma s Dobroměřicemi. Změnu nepřineslo ani střetnutí v Jirkově, kde bylo v hledišti několik bílinských fanoušů, kteří už o půli kroutili nad výkonem svýh barev hlavami.

„Všechno začíná na tréninkách. To, že se nedaří, je na nich také cítit. Ale neřekl bych, že se to projevuje mezi hráči. Máme pořád dobrou partu. Samozřejmě se někdy stane, že ujedou na hřišti nervy, ale vše na tom hřišti zůstane. V kabině už se zase podpoříme," ubezpečuje Ondřej Kindl.

V sobotu od 15 hodin hostí Bílina děčínský Junior.

SK Ervěnice-Jirkov - FK Bílina 3:0 (2:0). Branky: 7. Krok, 31. Christof, 70. Bohó. Rozhodčí: Šimeček - Hrneček, Červený. ŽK: 0:5. Diváci: 120.