Oldřich Zícha souhlasil s tím, že tým nakopl Sedláčkův proslov. „My chtěli hrát na brejky, ale vůbec nám to nešlo. Pomohlo nám, že nás Sedy seřval. I my si něco řekli, pak to bylo už lepší."

Právě Zícha se dvanáct minut před koncem postavil k pokutovému kopu, který drzým průnikem do vápna zařídil Ondřej Bartko. Gólman Černovic Jan Nejedlý jeho pokus lapil, na dorážku už byl krátký. „Brankář to udělal výborně, čekal do poslední chvíle. Tak jsem si jen tipl stranu, on mi ale střelu chytil. Naštěstí se míč odrazil ke mně."

Trenér hostujícího celku Martin Boček litoval penalty. „Předcházela ji individuální chyba. Věděli jsme, že Oldřichov bude hrát na brejky, že gól můžeme dostat jen po individuální chybě. Bohužel přišla. Je to škoda, byli jsme lepší, sami jsme si to ale zavařili. Měli jsme dát na 2:0, to bychom pak vyhráli. Bod z venku ale bereme, v naší situaci se hodí každý bod."

Tečku za penaltovým rozstřelem udělal Zícha exekucí á la Panenka, Nejedlý byl tentokrát bez šance. „Já mám penalty rád, vždycky se na ně těším. I když nějakou nedám, tak si pořád věřím. Je to o hlavě. Ten Panenka se mi moc nepovedl, ale když jsem viděl, že jde brankář na druhou stranu, tak už jsem věděl, že to bude gól."

Druhým vysmátým hrdinou rozstřelu byl brankář Kosinský, dvakrát mu totiž pomohly tyčky. „Levá i pravá. Ještě chybělo břevno. Jinak jsem nic nechytil, proč jdu na rozhovor?" usmíval se rozpustile. „Za dva body jsme moc rádi. Černovice jsou pod námi, tyhle body nám pomůžou k většímu klidu. Máme daleko lepší sezonu než loni, kdy jsme se na poslední chvíli zachraňovali, tak si můžeme hru víc užívat," liboval si.

Záchranářským pracím se nevyhnou Černovice. Po podzimu měly devět bodů, nyní je jejich konto o dalších devět bodíků bohatší. „Měli jsme tam i dohrávku, daří se. Tým se doplnil, kluci začali pořádně trénovat, baví je to. Zvedáme se, na jaře jsme v normální hrací době neprohráli, takže vládne spokojenost," konstatoval kouč Boček.

V tabulce je jeho mužstvo třetí od konce, pomalu se sune vzhůru. „Důležité je, že kluci ke všemu přistupují perfektně. Tým má tvář, snaží se hrát fotbal. Zkrátka to začíná vypadat. Teď musíme zvládnout domácí zápas s Žatcem."

TJ Oldřichov - SK Černovice 1:1 (0:1), PK: 4:2. Branky: 78. Zícha - 36. Holub. Rozhodčí: Zitko - Holly, Šmíd. ŽK: 3:0, ČK: 88. Bartko (O). Diváci: 200.