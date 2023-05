Územní převahu, držení míče i víc šancí měla jednoznaně Krupka, jenže s koncovkou byla na štíru. Hostující celek z Děčínska předvedl slabý výkon; zdálo se, že mu dopolední termín zápasu vůbec nesvědčí.

„Celý zápas jsme byli lepším týmem. Chtěli jsme navázat na minulé kolo z Perštejna, což se nám díky rychlému gólu povedlo, ale naším špatným bráněním ve vlastním vápně jsme do poločasu inkasovali. Druhý poločas jsme měli šance jít znovu do vedení, ale bohužel jsme je nevyužili. Na to, aby zůstali tři body doma, jsme určitě měli," komentuje duel krupský Matyáš Kerner.

Krupští soupeře přehrávali díky nasezení, rychlosti i individuálním dovednostem. I tak se ale Jílové dokázalo dostat do šancí, i ono si ale v koncovce počínalo zle, nedobře.

Co podle Kernera Krupce chybělo, aby dosáhla na tři body? „Řekl bych, že jsme málo zakončovali. Často jsme hledali někoho dalšího nebo vymýšleli něco navíc v situacích, kdy to chtělo vzít na sebe a prásknout do toho. Je to škoda, těch příležitostí na další góly jsme měli dost."

Jílové si udrželo sérii šesti duelů bez prohry v devadesáti minutách, Krupka doma vyhrála po dvou porážkách. V příštím kole jede do Srbic, které padly v Žatci 1:5. „I když Srbice prohrály vysoko v Žatci, pořád je to jeden z nejlepších týmů v kraji. Spolu s Brnou vstřelily nejvíce gólů v celé soutěži. Je nám jasné, že nás nečeká nic jednoduchého, ale rozhodně do Srbic nepřijedeme prohrát," vyhlíží už Kerner derby.

Trenér FK Jílové Ondřej Barilla je po zápase v Krupce nespokojený s herním projevem svého týmu, bod ale bere. „Hráli jsme špatně, ten bod má pro nás cenu zlata. S výsledkem jsem tedy spokojený, herně jsme předvedli jeden z nejslabších výkonů." Domácí měli dle slov trenéra hostů převahu. „Přehrávali nás rychlostí, drželi míč. Paradoxně jsme asi měli více šancí, ale herně byla Krupka jasně lepší. Měli jsme s ní velké problémy,“ zdůraznil.

Důvod špatného výkonu. Barilla má jasno. „Nám prostě dopolední zápasy nesedí. Hráči asi ještě spí, polovina hráčů ten zápas vůbec nechytla,“ dodal Barilla.

FK Krupka - FK Jílové 1:1 (1:1), PK: 5:4. Branky: 15. Kotrba - 35. Šalda. Rozhodčí: Vlašič - Jansa, Prágl. ŽK: 0:3. Diváci: 100.