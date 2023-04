/ROZHOVOR/ Fotbalová Krupka patří několik let ke stálicím krajského přeboru, jednu sezonu dokonce krásný krupský areál hostil divizi. Po změně ve vedení města se ale čím dál hlasitěji mluví o finančních těžkostech klubu, které by mohly vést až k zániku dospělé kopané v téměř třináctitisícovém městě. V otevřeném rozhovoru o aktuální situaci promluvil předseda FK Krupka Karel Rouček, bývalý krupský místostarosta.

Atmosféra v Krupce | Video: Deník/František Bílek

Jak dopadla jednání s novým vedením města ohledně podpory krupského fotbalu?

Jednání proběhlo několik, výsledek je zatím velmi nejistý. Určitá podpora mládeže mi byla přislíbena, nicméně nevím kdy a v jaké výši. Dospělé vedení města financovat údajně nebude, ale chtělo by, aby nadále fungovalo v krajské přeboru, což se trošku vylučuje. Je to totiž jednoduchá rovnice - podle výše finanční podpory se bude odvíjet soutěž, kterou budeme s naším áčkem hrát.

Mládež tedy fungovat bude?

Určitě ano. Minimálně do doby, dokud budu já předseda fotbalu. Na mládež se obecně shání finance lépe. Tím spíš, když máme v současnosti, díky skvělé práci u mládeže, velké množství členů.

Je podle vás nové vedení města nakloněno dál podporovat fotbal? Necítíte od něho určitou mstu vůči bývalému vedení, které jako předseda klubu představujete?

To teprve uvidíme. Doufám, že ne. Já veškeré animozity odložil. I přes to, že jsem rovnou z výslechu u policie šel jednat s lidmi z vedení, kteří na mě a na krupský fotbal podali trestní oznámení. Kolikrát jsem si říkal, jestli to mám zapotřebí; být plácán po zádech za to, jak to tady 27 let vedu a zároveň pořád něco vysvětlovat. Přesně od lidí, kteří mě neustále někde popotahovali. Svou pozici předsedy jsem dokonce nabídl, pokud by to znamenalo zachování klubu na současné úrovni, včetně áčka. Nikdo se k tomu ovšem nemá. Pokud by zůstalo pouze u slibů, viděl bych za tím různá spiklenectví; soutěže bych po konci ročníku odhlásil respektive nepřihlásil.

Mezi sportovní veřejností se mluvilo o tom, že zájem na koupi krajského přeboru od Krupky měla Modrá. Můžete to potvrdit, nebo tuto informaci vyvrátíte?

Můžu ji potvrdit. Zájemců je ale hned několik. Všechno záleží na tom, jak se k tomu postaví vedení města.

Také se říká, že finanční těžkosti změnily platy trenérů a hráčů áčka. Je to pravda?

Nikomu jsem na peníze nesáhnul a ani to neudělám. Kdo mě zná, tak ví, že jsem to neudělal nikdy. V současnosti je to o to složitější, že druhou polovinu soutěžního ročníku dotuji ze svého.

Současné vedení města říkalo, že nelze krupský fotbal dotovat jako v minulosti, kdy do něj, podle něho, proudily peníze nekontrolovaně. Můžete toto tvrzení nějak vyvrátit?

To je holý nesmysl. Měli jsme jasně stanovené finance na rok, k tomu nějaké sponzory. Ty finance tak akorát stačily na celkový chod klubu. Bohužel tu nemáme nějakého jednoho většího sponzora, který by nám dal na rok částku - třeba tři sta tisíc nebo více. Jinde je třeba mají. Já jsem si z toho nikdy žádnou mzdu nevyplácel, po většinu času ani Jirka Penc, klubový sekretář. V našem městě se mělo obecně za to, z řad tehdejší opozice, že ta podpora od města je přehnaná. Dostávali jsme cca jeden milion korun, z toho se musely platit energie v areálu, vyjma jednoho krizového roku po covidu. Krupka je třetí největší okresní město po Teplicích; stačí se podívat na podporu fotbalu v jiných, podobných městech či obcích. Modlany mají něco přes půl milionu korun, Proboštov, Bílina, Kadaň - tam jsou částky už přesahující milion korun. Ostatní celky z krajského přeboru s podobnou členskou základnou ani nepočítám, protože tam jsou ty částky daleko vyšší. Myslím si a pevně v to doufám, že nové vedení města po zmapování právě okolních klubů si uvědomilo, že všichni lidé v klubu nejsou nikterak přeplácení, oproti jiným, a zjistí si kolik fotbalový klub stojí finančních prostředků. Já pevně věřím, že každý vidí, jak jsou naše kategorie vybavené jednotným oblečením, tréninkovým vybavením, kvalifikovanými trenéry, kteří tomu věnují spoustu svého volného času apod.

Zmínil jste mládež. Ale krupskému fotbalu je vyčítáno, že ji nemá kvalitní, že v áčku nehrají odchovanci. Jak byste toto mohl komentovat?

Na první pohled se to může jevit jako pravda a částečně s tím souhlasím. Souhlasím v tom smyslu, že v posledních letech se pro mládež vinnou různých okolností nedělalo to, co by se pro ni dělat mělo. To jsme si v klubu vyhodnotili a od nového ročníku jsme se na to zaměřili. Výbornou práci odvádí nový šéftrenér mládeže Marian Sláma, kterému za to patří velké díky. Stejně tak jako všem trenérům, kteří se v Krupce o mládež starají. Nesouhlasím s tím ale z pohledu hráčů, kteří v Krupce začínali a v mládeži přešli do jiných, větších klubů. Osobně jsem nikdy nebránil hráčům při odchodu za lepším, ať už to byl mládežník či hráč dospělých. Před lety jsme dlouhodobě spolupracovali s Ústím, kam jsme z každého ročníku posílali několik hráčů. Například Alex Ingardia, který od nás v mládeži odešel do Sparty, nicméně pak ho zastavily zdravotní potíže a po delší pauze začal hrát teď za Ohníč. Na jaře už vstřelil nějaké branky a já věřím, že by se k nám mohl vrátit. V áčku máme Kryštofa Kubného, který naskočil i ve druhé nejvyšší soutěži, nebo ze stejného ročníku byl Adam Švábenský, který je momentálně snad v Srbicích, ale je to taktéž odchovanec Krupky. Pak je v áčku několik dalších Krupčáků, kteří však hráli celou mládež v sousedních Teplicích.

Jaké tedy máte s mládeží plány?

Jedním z hlavních cílů, které jsme si s trenéry od léta vytyčily, je zapracování odchovanců do našeho áčka a větší propojenost mezi kategoriemi. Od léta můžete vidět, že se tak děje. V letní přípravě se zapojili s áčkem bratři Šipovičové, v zimě pak Séba Antoš s Dominikem Horvátem. Séba se teď zranil po dlouhodobém zranění kolene, nemělo by to být ale nic vážného, a Dominik v kádru áčka zůstal. Tímto směrem bychom chtěli jít.

Pojďme ještě k áčku, které je aktuálně v tabulce na pěkném šestém místě. Od nové sezony ho vede dvojice Altman – Ištok. Jak jste se sezonou spokojeni? Mám tím na mysli i fungování tohoto trenérského dua.

Myslím, že jsme se trefili do černého. Alma už je trenérem u áčka delší dobu, ale od té doby, co byl jmenován hlavním trenérem, tak se z něho stal doslova fotbalový fanatik. Věnuje tomu obrovské množství času a myslím si, že se to ve výsledcích, předvedené hře a hlavně náladě v týmu dost projevuje. S Lukášem Ištokem vytvořili skvělou dvojici, kterou kabina respektuje, ale zároveň je v mužstvu dobrá nálada.

Jaké jsou sportovní cíle áčka pro jaro a i s výhledem na další sezonu?

Cíle jsou stejné jako na začátku. Bavit lidi fotbalem. Musí to bavit zejména hráče, trenéry a pak to logicky bude bavit i lidi okolo. Je až neuvěřitelné, kolik šancí si dokážeme v utkání vytvořit, ale hlavně díky nezkušenosti našich hráčů je nedokážeme proměňovat. Vždycky jsem tvrdil, že radši budu hrát zápas, který skončí 5:5 než 0:0. Tým je stabilizovaný a věřím, že pokud bych zůstal, neměli bychom problém udržet všechny hráče včetně trenérů i na další ročník. Zároveň máme vytipované i vhodné posily, se kterými jsme předběžně domluveni. Kádr by hrál opět o horní příčky tabulky. Míč je teď na straně vedení města, to určí ráz, kterým se krupský fotbal vydá.