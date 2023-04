Co říkáte na slova vašeho kouče? A co jste tedy v zimě změnil? Chvála od trenéra mě určitě těší a vážím si jí. Co si budeme povídat, váha u mě klasicky přes svátky vystoupala na takové číslo, že jsem s tím musel něco udělat, tedy trochu upravit stravu a přidat k fotbalovým tréninkům další aktivity, u mě to je konkrétně thajský box.

Jak se teď na hřišti cítíte? Prý jsi víc pohyblivý, máte víc síly.

Na hřišti se už teď cítím dobře, i když je pořád ještě co shazovat; váha šla dolů a na tom pohybu je to znát. Určitě chci tímto i poděkovat Markovi Kočkovi z Basta Gymu v Mostě, který nás s kluky drilluje třikrát týdně při tréninkách thai boxu. Všem doporučuji, je to skvělé zpestření i během fotbalové sezony.

Výsledkem toho jsou góly, máte jich 17.Budete se snažit dohnat pokratického Marčaníka, který stojí kvůli trestu?

Určitě nikoho nechci dohánět v počtu vstřelených gólů a tak podobně. Období, kdy jsem na tuhle tabulku střelců koukal, mám dávno za sebou. Kdybych nebyl „dřevák” a proměnil všechny šance, tak jim mám snad 30. Ale my jedeme společně týmově za každou výhrou a je jedno, kdo ty góly dává; stejnou radost jako z gólu mám i z asistence, prostě chci být tomuhle týmu užitečný…

Jaký způsob zakončení máte nejraději?

Jsem o něco rychlejší než tekoucí med, tedy pro mě je silnější stránka určitě výběr místa, standardní situace včetně zahrávání penalt… Nejradši mám to zakončení, po kterém míč skončí v síti. (úsměv)

Jak jste dával góly Rumburku? Něco jste i zahodil…

První gól mi skvěle připravil Honza Rokos, kdy podržel balon, otočil se kolem obránce a poslal mi přihrávku podél vápna. Já jsem si ji zpracoval jedním dotekem a podél golmana jsem dal gól na 1:0. Druhý gól byl hlavou z rohu a třetí skvěle připravil druhý parťák z útoku Zbyněk Levý, když mi na vápně dal do běhu balon, já ho převzal, golmanovi jsem naznačil střelu, on šel, jak se říká na párek, a já uklízel levačkou do odkryté brány. S těmi zahozenýma šancemi to musel být brácha, to jsem nemohl být já. (úsměv)

Soupeříte se svým mladším bráchou? Jsou mezi vámi nějaké sázky?

Určitě nesoupeříme a ani nemáme vypsané žádné sázky. Mám velkou radost, když se hlavně vyhraje. A vidět nás oba na střelecký listině je příjemný bonus. Jsem rád za každý gól, který dá, protože na něj potřebuje tak osm šancí. Ale nesměju se, já jich potřebuji tak čtyři až pět.

Jaké celkově je být s ním v jednom týmu?

Je to zajímavé… Při zápase jsme schopní se i pohádat do krve, ale necháme to na hřišti a v kabině to hodíme za hlavu. Máme se rádi a čím jsme starší, tak si myslím že nám to na tom hřišti i víc funguje. Tým si na nás zvykl a naše drobné dohady na hřišti už berou kluci s humorem.

Co vaše slabiny a přednosti?

Slabin mám tolik, že se to nevejde do našeho rozhovoru. Mezi moje přednosti patří výběr místa, hlavičky, souboje, podržení nebo sklepnutí míče pro záložníky a to, že jsem „obounožník". Prostě a jednoduše takový Vráťa Lokvenc z Wishe.

V útoku nastupujete s Janem Rokosem. Rumburku dal také hattrick. Jak byste popsal vaši spolupráci?

S Rokym nám to klape, myslím že to bylo vidět i s Rumburkem, kdy mi nahrál na první gól a já zas nahrál jemu na jeho druhý. Navíc jsme oba měli po dvou gólech, kopala se penalta a já mu jí rád přenechal, i když jsem určený. Hattrick si zasloužil a pro tým je jedině dobře, když nemusí spoléhat jen na jednoho střelce. Moc mu přeji, ať to tam dál padá a vyhráváme.

Ledvice na jaře hrají skvěle, teď jste druzí. Prý se ale za postupem za každou cenu neženete. Jak to vidíte vy?

Je tu skvělá parta, trenéři, vedení klubu, zázemí… Kvůli tomuhle by si určitě ledvický fotbal ten postup zasloužil, ale jsme nohama na zemi, nehrotíme to, je to ještě daleko a stát se může cokoliv. Každopádně do toho dáme vše a uvidíme. Hodně napoví blížící se derby s Proboštovem, ale chceme si užít každý zápas. Postup není něco, co by nás svazovalo, takže uvidíme jak ta sezona dopadne.

Určitě jste se setkal s narážkami na své příjmení - Koudelka z filmu Jáchyme hod ho do stroje. Co slýcháte nejčastěji? Třeba to, že tým, za který hrajete, je „zřejmě slušný oddíl"? (úsměv)

Tak s tímto jsem se nesetkal nikdy, ani ten film neznám a ta částka taky nesouhlasí.