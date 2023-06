Domácí celek měl stále o co hrát, chtěl se dostat před Rumburk. O to těžší práce Viktorku čekala. „Věřili jsme, že to zvládneme, ale jednoduché to nebylo. Jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát, protože do posledního duelu, ve kterém máme doma Bílinu, můžeme jít s čistou hlavou a bez stresu," ví Ryška.