Proboštov juchá, s ním křepčí i jindy vážný trenér Petr Němec. Ač byste to neřekli, i on se dokáže pořádně rozparádit. „V kabině juchá s námi," potvrzuje Kovačka. „Strašně to ve prožívá," dodává.

V Ledvicích to dlouhou dobu vypadalo na remízu, řada fanoušků by si možná podle průběhu hry vsadila spíše na domácí Viktorku. „V první půli to bylo vyrovnané, nahoru dolů. Padly dva góly, po jednom na obou stranách, ale mohlo jich být daleko víc. Viktorka dala dvě března, další příležitosti zůstaly nevyužity. I my jsme měli možnost dát víc gólů. Pak se to ale změnilo, ve druhém poločase jsme měli snad jen dvě střely na branku," líčí proboštovský gólman.

Dvě minuty před koncem práskl do míče minimálně deset metrů za šestnáctkou Lukáš Brodský a svým druhým gólem derby o čelo I. A třídy rozhodl. „Parádní branka. Zaplula pod břevno. Lukáš je pro nás hrozně důležitý hráč. Prostě frajer, daří se mu."

Viktorie Ledvice - TJ Proboštov 1:2 (1:1). Branky: 19. Čermák - 33. a 88. L. Brodský. Rozhodčí: Hanzal - Bican, Pašek. ŽK: 1:4. Diváci: 250.

Ledvice se prý zlobily na sudího Hanzala a jeho asistenty, podle Kovačky ale vše bylo v pořádku. „Křičely, kňučely, ale spíš můžou žehrat na to, že nedaly víc než jednu branku. Teď máme náskok sedmi bodů, ale Ledvice mají dvě dohrávky. Podle mě však nevyhrají za tři body ve Spořicích, ty mají výborný mladý tým, hodně běhavý. Podle mě jsme jednou nohou v krajském přeboru, ale do konce je ještě sedm kol. Pokud půjdeme dál touhle cestou, budeme maximálně koncentrovaní, tak by nám postup utéct už neměl," sudí Kovačka.