Viktorii se vedlo i v Litoměřicích, kde zdolala 2:0 domácí Pokratice, černého koně podzimní části. „Tam to ale bylo hodně těžké. Trošku tam byla tlačenka, hodně zajímavé… Domácí naši defenzivu prověřili, ale gól jsme nedostali," těší Lázsla.

FOTO: Černovice přivezly dva body z Krupky. Zvládly lépe penaltový rozstřel

Proti Rumburku nemohl do branky postavit Kuklu, který byl v Litoměřicích vyloučený. To ale vůbec nevadilo, hosté ze Šluknovského výběžku se k ofenzivě příliš nedostali, ledvický gólman Zbyšek Novák po zápase mohl slavit čisté konto. Na druhé straně hřiště se činil Adam Koudelka, který nasázel tři góly, zdatně mu sekundoval Jan Rokos, jenž se rovněž trefil třikrát.

Brankář Rumburku: Teď jsem byl v útoku já, příště to zkusí třeba trenér

V týdnu odešel Chlada do Německa a už jsme i bez klasického útočníka. Nemáme moc možnosti to nějak rozumně poskládat. Teď jsem to zkusil v útoku já, příští týden to zkusí třeba trenér. K tomu Ledvice jsou velice kvalitní tým, se kterým se teď nemůžeme měřit. Jeli jsme tam s cílem dostat co nejméně gólů, ale to se úplně nepodařilo. Myslím si, že pro nás už budou těžké zápasy i doma, nemáme proste kádr na tuhle soutěž. Teda spíš nemáme vůbec žádný kádr; je nás pár, co se to snažíme nějakým způsobem dohrát. Teď už nemáme ani šanci někoho přivést, takže to bude těžký boj o záchranu s hodně nejasným koncem," shrnul zápas i situaci Rumburku brankář Tomáš Hadar, který ale nastoupil v Ledvicích v útoku.

„Oba teď mají formu, velmi dobře se doplňují. Adam má na jaře hodně pohybu, to na podzim neměl. Je vidět, že má natrénováno, je silný. Rokos je zase skvělý na balónu, paráda. Hra se daří celému celku, přičítám to dobré zimní přípravě a také partě, která se utvořila. Zajde se na pivko, tmelí se to. A drží se nás i štěstíčko," přibližuje ledvický kouč.

FOTO: Unčín zaváhal, dva body mu sebraly Kopisty. Béčko Hvězdy se trápilo

Favorit nakonec vyhrál 7:0, Lázslo ale nebyl stoprocentně spokojený. „Rumburk jezdí ven s dorostenci, je na pokraji zhroucení, nemá peníze. Možná ho postihne stejný osud, který postihl Modrou, uvidíme. Ale u nás hrál dobře. Nám chvíli trvalo, než jsme se dokázali prosadit. Po několika gólech se to zlomilo, ale viděl jsem určité uspokojení. Kdybychom hráli pořád naplno, dáme soupeři deset branek."

Viktorie na vedoucí Proboštov ztrácí tři body. K dobru má dohrávku ve Spořicích. 22. dubna se bude hrát šlágr Ledvice - Proboštov, který hodně napoví o tom, kdo postoupí do krajského přeboru. „Teď pojedeme do Roudnice, pak doma Proboštov. To bude opravdu klíčový zápas. Těšíme se na něj, ukáže nám, jak na tom jsme."

SK Viktorie Ledvice - FK Rumburk 7:0 (2:0). Branky: 9., 51. a 86. A. Koudelka, 27., 49. a 57. (PK) Rokos, 60. M. Koudelka. Rozhodčí: Folk - Fišl, Polívka. Bez karet. Diváci: 120.