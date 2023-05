Ledvičtí věděli, že pokud zvítězí, výrazně se vysněnému postupu přiblíží. Šluknov se toužil na domácí dotáhnout, v případě výhry by se mu to podařilo. Jenže na rozdíl od Viktorie své šance neproměnil, na což doplatil. „Hosté byli na začátku lepší, pak se to srovnalo. Potvrdilo se, že utkání s nimi bude těžké. My dávali góly, to rozhodlo," popsal střetnutí ledvický Milan Ryška.