Branky vítězů dávali Rainer, Damdindorj a Kacl, za poražené se trefili Tyutin a Bačkovský. Pro Dubské je podle jejich trenéra Martina Štrobla finálová fáze soutěže velkou neznámou. V základní části skončili ve skupině A pátí, což jim dalo zelenou k postupu mezi nejlepší, kteří budou usilovat o celkové prvenství. „Neznám sílu soupeřů ze druhé skupiny. Ale určitě chceme napravit dojem, protože jaro se nám zatím vůbec nepovedlo. Zkusíme uhrát co nejvíc bodů, hlavně chceme hrát kvalitní fotbal, což je sice fráze, ale je to tak."

Proti prvnímu soupeři, který přijel do Dubí z Litoměřicka, udělali domácí v první půli několik chyb, po nichž třikrát inkasovali. Poté se zlepšili, ale na bodový zisk to nestačilo. „Lukavec pak už neměl žádné šance, ke konci radši zakopával balony. My jsme naopak šance pálili," referuje Štrobl, který však dvacet minut před koncem odešel na babičky rodinnou oslavu, zprávy o závěru střetnutí tak má zprostředkované.

„Bohužel se to tak sešlo. Rozpis zápasů zveřejnili v úterý, já si toho všiml až večer a ve středu už nám to soupeř nechtěl přeložit na neděli. Ale nějak jsme to zvládli."

Řada hráčů z jeho týmu už hraje za dospělé okresní přebor. „Po utkání dorostu šlo několik kluků pomoc áčku. Pravidelně dva až tři kluci ho doplňují. A jeden kluk od nás hraje za okresní výběr," má Štrobl důvod k radosti.