Po obrátce hosté svůj náskok navýšili a přestože Baník vstřelil kontaktní branku, v závěru dvěma zásahy potvrdili tříbodové vítězství. „Zápas nám nevyšel ve všech ohledech," klopil hlavu k zemi Šedina.

Proboštov zdrtil Bílinu 10:0. „Kluků mi líto nebylo," tvrdí exbílinský Kovačka

Proč Jílové na Modlany vyzrálo? „Na těžkém terénu se soupeř lépe pohyboval, měl odražené míče. Nám chyběl větší pohyb, nasazení. Jílové hrálo svou hru ze zajištěné obrany, mělo dobré přechody do útoku. Prostě se nám to nepovedlo, ale tak to občas ve fotbale je," mínil modlanský fotbalista.

Baníkovci ze čtyř duelů vyhráli dva. Jaký to podle Šediny je vstup do jara? „My máme celkem dost bodů z podzimu. Kromě tohoto utkání se nám všechny tři herně dařila. Našim cílem je předeším zapracovat šikovné dorostence."

Už třetí jarní výhru si v krajském fotbalovém přeboru naopak připsala rozjetá Krupka a na třetí Modlany momentálně ztrácí už jen tři body. Po zimní pauze už si poradila se Žatcem, Oldřichovem i nyní po penaltách s Tatranem Kadaň.

„Byla to taktická bitva, každý chvilku tahal pilku- Sehráli jsme lepší zápas než v Jiřetíně , jsem rád za dva body. Utkání skončilo bez branek a v penaltovém rozstřelu jsme byli šťastnější,“ řekl trenér Luděk Altman, jehož tým se posunul v tabulce už na průběžné šesto místo. V sobotu dopoledne Krupka přivítá předposlední Černovice.

SK Baník Modlany - FK Jílové 2:5 (1:2). Branky: 9. Šedina, 65. Dolejší - 14. a 86. Just, 23. a 80. Příhonský, 56. Feledi. Rozhodčí: Zítko - Šmíd, Žídek. ŽK: 0:2. Diváci: 80.





FK Tatran Kadaň - FK Krupka 0:1 (0:0), na penalty: 4:5. Rozhodčí: Bicanc - Pašek, Hanzal. ŽK: 2:0. Diváků: 100.