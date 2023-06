Krupští po prvním poločase prohrávali, poté se ale zvedli a zaslouženě srovnali. Vyrovnaný zápas rozhodl výstavní Rudův gól; míč dorazil do branky obtížnou střelou přes hlavu. „Stoprocentně jsem zúročil zkušenosti s futsalu a plážového fotbalu, kde se hraje víc technicky," okomentoval šťastný střelec svůj gól.

Jak se mu líbilo samotné utkání? „Bylo to nahoru dolů, bojovné, přišla skvělá návštěva. Pro nás to byla dobrá příprava před středečním pohárovým finále. Chceme ho na sto procent vyhrát, jen škoda, že se nebude hrát v Proboštově, ale v Mostě. Myslím, že to bude vyrovnané."

Kučera možná skončí s fotbalem, dá zelenou rapu. V Teplicích pokračuje Gning

„Pro nás zápas neskončil dobře. Měli jsme šance, mohli jsme vyhrát i my, druhý poločas jsme měli lepší než první. Vyrovnali jsme, ale další šance jsme nedali, naopak Baník ano. Byli jsme při rozhodujícím gólu nepozorní, domácí rychle rozehráli standardku a situaci jeden na jednoho jsme vzadu nezvládli. Škoda, jedeme domů s prázdnou," hodnotil střetnutí krupský kouč Luděk Altman.

Jak se mu líbila parádní Rudova vítězná trefa? „Ošklivý gól, když padl do naší sítě."

Střetnutí na jedničku odřídil rozhodčí Josef Topinka, kterému bylo nedávno 80 let.

Chystáme reportáž o jeho bezvadném výkonu.

SK Baník Modlany - FK Krupka 2:1 (1:0). Branky: 31. Šedina, 80. Ruda - 60. Kotrba. Rozhodčí: Topinka - Klimpl, Kuriljak. ŽK: 2:3. Diváci: 300.